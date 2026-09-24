Rottamazione cartelle, il 30 settembre si avvicina: cosa controllare per non perdere gli sconti

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Chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies deve segnare sul calendario il 30 settembre 2026: è il termine per pagare la seconda rata. Attenzione, però, alle regole: i cinque giorni di tolleranza non si applicano a tutti i versamenti.La misura permette di chiudere determinati debiti con il Fisco a condizioni agevolate. Per mantenere i benefici è necessario rispettare il piano di pagamento.

Quando si perdono le agevolazioni

Come ricorda Agenzia delle entrate-Riscossione, la rottamazione perde efficacia se, alla scadenza di una rata, due rate risultano non pagate o pagate soltanto in parte. Chi non ha saldato la prima rata, scaduta il 31 luglio, deve quindi prestare particolare attenzione: se al 30 settembre risultassero insufficienti o mancanti entrambi i versamenti, perderebbe le agevolazioni. Una regola diversa riguarda l’ultima rata del piano: anche il solo mancato o insufficiente pagamento di questa fa decadere dai benefici, ma sono concessi cinque giorni di tolleranza. Chi ha scelto di pagare in due rate potrà quindi saldare la seconda, che è anche l’ultima, entro il 5 ottobre.

Come recuperare i moduli e pagare

Il versamento va effettuato con il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute. Chi lo ha smarrito può recuperarlo nell’area riservata del sito dell’Agenzia oppure richiederlo dall’area pubblica, senza credenziali, allegando un documento di riconoscimento. Si può pagare online attraverso i servizi abilitati a pagoPA, sul sito dell’Agenzia o con l’app Equiclick. Disponibili anche banche, uffici postali, tabaccherie e ricevitorie abilitate. Agli sportelli dell’Agenzia occorre prenotare un appuntamento. Per controllare le date del proprio piano è disponibile anche il calendario online di Agenzia delle entrate-Riscossione, con tutte le scadenze delle definizioni agevolate.

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