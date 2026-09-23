Una donna reagisce e scatta l’inseguimento: indagini su un presunto tentativo di palpeggiamento a Vittoria

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Si sono vissuti momenti di tensione questa mattina a Vittoria nella zona tra via Vicenza e via Cavour. Un uomo di circa 30 anni avrebbe tentato di palpeggiare una donna. È stato fermato dalla reazione della donna e subito dopo è stato inseguito da alcuni passanti.

Uno tra questi, Andrea Di Priolo, ha raccontato l’accaduto. “Ho visto un uomo che cercava di inseguire un giovane dell’età apparente di 30 anni – spiega – Ho saputo così che aveva cercato di palpeggiare una signora che si trovava poco distante. Ho inseguito quest’uomo finché non sono arrivati la Polizia locale e gli agenti del commissariato. Ho riconosciuto subito l’uomo che stava fuggendo. Lo avevo notato nei giorni scorsi nella zona tra via Roma e via Cavour: aveva atteggiamenti strani, passeggiava nervosamente, percorrendo più volte lo stesso tratto di strada, avanti e indietro. Era sudato, si metteva le mani nei capelli, talvolta si sedeva o fumava nervosamente. Non è passato inosservato. Oggi, quando si è verificato questo episodio, l’ho visto fuggire ho capito che si trattava della stessa persona. Non so chi sia, ma sono certo che si tratti della stessa persona che ho visto alcuni giorni fa in via Roma. Ho raccontato tutto alla Polizia”.

Le indagini sono ancora in corso.

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