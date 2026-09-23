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Marietta compie 100 anni: festa a Frigintini per una nuova centenaria di Modica
23 Set 2026 12:20
Un secolo di vita, di lavoro, di famiglia e di affetti. Modica festeggia una nuova centenaria e aggiunge un altro nome alla sua già invidiabile lista di cittadini che hanno raggiunto il prestigioso traguardo dei cento anni.
A spegnere le cento candeline è stata la signora Marietta, Maria Cavallo all’anagrafe, che ha festeggiato il suo primo secolo di vita circondata dall’affetto dei suoi cari e di tanti amici. Un compleanno speciale vissuto con il sorriso, con grande energia e con quella serenità che sembra essere stata una costante del suo lungo cammino.
Marietta, che vive ancora oggi a Frigintini, in via Calanchi, ha raccontato alcuni momenti della sua vita, ripercorrendo i ricordi del matrimonio, gli anni trascorsi accanto al marito Cataldo e, dopo la sua scomparsa, i dieci anni vissuti da vedova. Accanto a lei, nel giorno della festa, i figli Ignazio e Aurelia, testimoni di un legame familiare forte e profondo.
La sua è stata una vita scandita soprattutto dal lavoro e dalla famiglia, con tanti anni trascorsi nei campi. Un lavoro duro, quello dell’agricoltura, fatto di fatica e sacrifici: la raccolta delle carrube e delle olive, la semina, la mietitura e tutte quelle attività che un tempo accompagnavano la quotidianità delle famiglie contadine.
E quando si prova a chiederle quale sia il segreto della sua longevità, Marietta risponde quasi naturalmente, riportando il discorso alle abitudini di una vita semplice e genuina.
I prodotti della campagna, innanzitutto. Il pane fatto in casa, preparato insieme alla sua inseparabile amica Giorgina, le uova, il pollo, il maiale e tanta verdura. Tutto ciò che la terra offriva finiva sulla tavola della famiglia, in una cucina fatta di prodotti semplici e genuini.
La festa per i suoi 100 anni è stata così anche l’occasione per celebrare una donna profondamente legata alla sua terra e alla sua comunità, benvoluta e conosciuta da tutti a Frigintini, dove continua a vivere.
A Marietta, che ha ricevuto la consueta targa da parte del sindaco e del vicesindaco della città di Modica, i più cari auguri per questi magnifici 100 anni, con l’auspicio che possa continuare a regalare a chi le vuole bene ancora tanti sorrisi, serenità e momenti felici.
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