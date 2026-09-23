Lorenzo Bonincontro sul podio a Palermo: l’atletica sciclitana protagonista anche a Pedalino

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Fine settimana di grandi soddisfazioni per l’ASD Scicli Running che a Palermo, partecipando al Memorial “Salvo D’Acquisto”, si è distinta con una bella prestazione di Lorenzo Bonincontro.

L’atleta sciclitano ha gareggiato distinguendosi fra i tanti partecipanti e conquistando un doppio podio nella categoria SM40: 3° posto nella classifica generale di categoria e 2° posto nella graduatoria speciale riservata alle Interforze dello Stato. Per l’ASD Atletica Tre Colli Scicli successo a Pedalino nella stracittadina, gara su strada sulla lunghezza di circa 10,2 km inserita nel Grand Prix Ibleo di corsa. Ad organizzarla la Comiso Running che quest’anno per la prima volta entra nel panorama provinciale della corsa su strada.

Quattro i podi di categoria conquistati dalla ASD Atletica tre Colli di Scicli. Giovanni Gulino si è imposto nella categoria SM sfiorando il primo posto del podio in 38’19”. A seguire Daniele Aprile 3° SM50 con 40’08”, Cesare Lo Presti 3° SM55 in 42’27” e l’intramontabile Salvatore Zagarini 3° SM70 con 54’22”. E’ arrivato vicino al podio anche Lorenzo Minauda che ha chiuso la gara in quarta posizione nella categoria SM40 in 46’59”; a precederlo Carmelo Galesi ed Angelo Portelli che si sono piazzati rispettivamente al 7° ed all’8° posto nella categoria SM50 il primo con il tempo di 43’36” ed il secondo con il 43’43”. Buon piazzamento anche per Giuseppina Cappello che ha chiuso la gara al dodicesimo posto con il tempo di 1h 18’21”.

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