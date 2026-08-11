Dieci anni di corsa e passione: il Randello Cross celebra il suo grande traguardo

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Dieci anni di corsa, natura e passione. Il Randello Cross raggiunge un traguardo speciale e si prepara a celebrare il decennale con una nuova sfida tra sport e paesaggio. L’appuntamento è fissato per domenica 23 agosto, quando Punta Braccetto tornerà a trasformarsi in un circuito naturale per una gara che negli anni ha saputo conquistare un posto speciale nel calendario podistico ibleo.

Ancora con negli occhi le emozioni della Filippide, la maratona di Chiaramonte Gulfi, l’Atl. No al Doping Ragusa è già al lavoro per mettere a punto una manifestazione che rappresenta ormai una tradizione dell’estate sportiva ragusana.

Dieci anni tra cross country e trail

Il Randello Cross ha costruito la propria identità proprio sulla particolarità del percorso. Una competizione capace di unire le caratteristiche del cross country a quelle del trail running, portando gli atleti dalle stradine di Punta Braccetto direttamente nel cuore della Riserva/Area Forestale di Randello.

Un tracciato di circa 10 chilometri nel quale la componente agonistica si intreccia con quella paesaggistica. Una formula che, edizione dopo edizione, ha dimostrato come sia possibile correre anche in piena estate trasformando il caldo e la natura in parte integrante della sfida.

Partenza nel pomeriggio per sfidare anche il caldo

Per rendere la gara più accessibile e attenuare le difficoltà legate alle elevate temperature di questi giorni, l’organizzazione ha scelto ancora una volta di collocare l’evento nel tardo pomeriggio.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 17:00 nel piazzale antistante il bar “La Sirena”. Alle 18:00 partirà il walk trail, mentre alle 18:30 sarà dato lo start alla gara agonistica.

La stessa distanza di 10 chilometri sarà quindi proposta sia agli atleti impegnati nella competizione sia a chi sceglierà di vivere il percorso in modalità non competitiva.

Dieci chilometri tra Punta Braccetto e la Riserva di Randello

Il percorso rappresenta uno dei punti di forza del Randello Cross. I primi chilometri si sviluppano tra le stradine di Punta Braccetto, prima di entrare nell’ambiente naturale della Riserva/Area Forestale di Randello.

Il risultato è un tracciato capace di alternare il contesto abitato e quello naturalistico, offrendo ai partecipanti una gara diversa dalle classiche competizioni su strada.

La cornice della Riserva aggiunge inoltre un elemento spettacolare a una manifestazione che ha fatto della relazione tra sport e territorio uno dei suoi tratti distintivi.

Iscrizioni a 10 euro per la gara agonistica

Anche quest’anno l’organizzazione punta su quote di partecipazione particolarmente accessibili. Il costo è di 10 euro per la prova agonistica e di 5 euro per la non competitiva.

Al termine della gara spazio alle premiazioni, con riconoscimenti destinati ai primi tre classificati assoluti e ai primi tre di ogni categoria.

Una gara che coinvolge il territorio

Il decennale del Randello Cross è reso possibile anche dalla collaborazione tra realtà sportive, istituzioni, associazioni e imprese del territorio.

L’evento gode della collaborazione dell’Amministrazione comunale di Ragusa e dell’Uisp, sotto la cui egida si svolgerà la manifestazione. Accanto a loro, il sostegno dell’Ass. Sole Mare Stelle, Albani O.P. e Bio Vivai contribuisce alla realizzazione dell’appuntamento.

Una rete che conferma come una manifestazione sportiva possa diventare anche uno strumento per valorizzare un territorio e promuoverne le aree naturalistiche.

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