La Filippide 2026: trionfa Giovanni Di Stefano nella maratona più estrema d’Italia

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C’è una gara che ogni anno riesce a distinguersi da tutte le altre. È La Filippide, la maratona siciliana che da diciotto edizioni porta gli atleti a vivere un’esperienza unica al mondo, ispirata ai valori autentici dell’antica Grecia e alle radici dello sport olimpico. Qui non esistono cronometri al polso, cardiofrequenzimetri, GPS o indicazioni chilometriche. Non ci sono ristori ricchi di integratori o premi in denaro. L’unica ricompensa è una corona d’ulivo, simbolo della vittoria e dello spirito sportivo più puro.

I concorrenti sono partiti nel cuore della notte dall’Antica Stazione di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, affrontando i 42,195 chilometri immersi nel silenzio fino a vedere sorgere il sole lungo il percorso che conduce davanti alla celebre casa del Commissario Montalbano, a Punta Secca, nel territorio di Santa Croce Camerina. Una sfida che ogni anno richiama decine di podisti desiderosi di misurarsi prima di tutto con se stessi.

Giovanni Di Stefano domina la maratona

A firmare la vittoria dell’edizione 2026 è stato Giovanni Di Stefano della Polisportiva Atletica Vittoria, protagonista di una prova autoritaria conclusa in 2 ore 40 minuti e 15 secondi. Il siciliano ha imposto un ritmo insostenibile per gli avversari, tagliando il traguardo con un ampio margine di vantaggio.

Alle sue spalle si è classificato Angelo Costanzino del Team Ingargiola, secondo in 2h44’05”, mentre il gradino più basso del podio è andato al primo atleta proveniente dalla penisola, Dario Maggiora della SS Vittorio Alfieri Asti, che ha chiuso in 2h53’19”.

Completano la top five Alessandro Guglielmino della Polisportiva Iblei, quarto in 2h53’54”, e Claudio Asta dell’Ispica Running, quinto con il tempo di 2h55’13”.

Eleonora Suizzo regina della prova femminile

Tra le donne il successo è andato a Eleonora Suizzo della Forrestele, che ha conquistato la vittoria fermando il cronometro a 3 ore 25 minuti e 15 secondi.

La lotta per il podio è stata particolarmente combattuta, con Nadia Cozza dell’Atletica Salerno seconda in 3h26’39” e Simona Sorvillo della Trinacria Palermo terza in 3h30’58”.

La Filippide Castle incorona Salvatore Greco e Giovanna Cortese

Grande partecipazione anche per La Filippide Castle, la gara di 15 chilometri con partenza dal suggestivo Castello di Donnafugata.

A imporsi è stato Salvatore Greco della Polisportiva Atletica Vittoria, vincitore in 52 minuti e 15 secondi davanti a Vincenzo Schembari dell’Atletica Padua, staccato di 44 secondi, e a Salvatore Giannone della Virtus Atletica Emilsider, giunto al traguardo con un ritardo di un minuto e 36 secondi.

Nella competizione femminile successo per Giovanna Cortese in 1h08’00”, davanti a Marinella Barbagallo della Polisportiva Iblei, seconda a soli 16 secondi, e Daniela Lanzarotta della Forrestele, terza con un distacco di un minuto e 56 secondi.

Il prossimo appuntamento è con il Randello Cross

Archiviata un’altra edizione di successo della Filippide, l’Atletica No al Doping Ragusa guarda già al prossimo evento. Il calendario propone infatti il tradizionale Randello Cross, in programma il 18 agosto, appuntamento ormai irrinunciabile dell’estate podistica siciliana, pronto a richiamare ancora una volta centinaia di appassionati della corsa.

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