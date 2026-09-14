Running Ispica da applausi: doppio podio a Rosolini e Catania

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Due manifestazioni podistiche che, ieri, per la Running Ispica sono state da incorniciare. A Rosolini, al 7° Trofeo Città del Carrubo – Memorial Massimiliano Gargarella, oltre 420 i podisti che si sono ritrovati all’evento organizzato dalla ASD Eloro Running. Due le distanze previste: la 10 km, omologata dal G.G.G. FIDAL, inserita nel calendario nazionale come Corsa su Strada – classificazione Nazionale e valida come 6ª prova del circuito Sicily Bronze Races 2026, e la 5 km, anch’essa omologata FIDAL e inserita nel calendario nazionale. Cinque gli atleti della Running Ispica che hanno gareggiato sulla distanza dei 10 km. Grande conferma per Danilo Iacono, che continua a dimostrare l’ottimo stato di forma e conquista il 1° posto nella categoria SM35, confermando ancora una volta la sua preparazione atletica. In gara anche Peppe Armeria (SM35), Piero Carbonaro (SM40), Corrado Giliberto (SM60) e il nostro presidente Tonino Occhipinti, protagonisti di una bella giornata di sport e condivisione.

A Catania gli atleti della società sportiva ispicese hanno partecipato alla Corsa del Ricordo.

La gara podistica su strada sviluppata lungo il suggestivo lungomare cittadino, con partenza e arrivo in Piazza del Tricolore. L’evento ha previsto una prova competitiva e una non competitiva aperta a tutti, con un percorso ad anello capace di valorizzare il contesto urbano e lo splendido panorama costiero. A rappresentare degnamente la ASD Ispica Running è stato Orazio Gisabella, categoria SM60, autore di una splendida prestazione con la conquista del 2° posto assoluto a conferma del suo eccellente stato di forma, della grande preparazione atletica e di una condizione fisica che continua a regalargli importanti soddisfazioni. “Due eventi, due location, due grandi prestazioni e soprattutto la stessa passione che porta la maglia di Ispica Running sulle strade della Sicilia – commenta la società ispicese – una domenica di corsa, sacrificio e passione, con i nostri atleti ancora una volta protagonisti”.

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