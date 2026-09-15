Scicli e l’atletica, un connubio di successo. Ecco i risultati raggiunti a Rosolini

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Per l’ASD Atletica Tre Colli Scicli i successi raccolti a Rosolini, alla settima edizione del Trofeo Città del Carrubbo – Memorial Massimiliano Gargarella, sono il frutto dell’impegno di atleti e società. Impegno che matura quotidianamente fra allenamenti e gare podistiche.

All’appuntamento di Rosolini, valevole come prova del circuito Sicily Bronze Races e per il Grand Prix Provinciale di Siracusa, hanno partecipato circa 350 podisti. Il circuito, omologato sulla distanza di 2,5 km, è stato ripetuto più volte nel rispetto della lunghezza delle gare, dai 10 chilometri con quattro giri ai cinque chilometri con due giri. Ottima la prestazione per Goffredo Caldarera che ha conquistato il 2° posto nella categoria SM55 fermando il cronometro su 41’18”, arrivando a soli 3 secondi dal vincitore.

Sul circuito di cinque chilometri grande affermazione per Alessandro Parisi Assenza che si è aggiudicato la vittoria tra gli SM55 con il tempo di 20’30”, piazzandosi anche al 4° posto assoluto e primo gradino del podio di categoria anche per Angelo Portelli, che tra gli SM50 ha chiuso in 20’58”, conquistando la 7ª posizione nella classifica generale. Per l’associazione sportiva Atletica Tre Colli Scicli è un crescendo di prestazioni e di risultati che portano in alto il nome della città e dei suoi podisti, appassionati di corsa su strada.

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