Judo Ragusa sul podio: Alessia Migliorisi brilla al Trofeo Italia di Reggio Calabria

Reggio Calabria – Il tatami del PalaCalafiore ha celebrato un nuovo importante successo per il judo ibleo. In occasione del Trofeo Italia Esordienti B “Città di Reggio Calabria”, svoltosi il 7 marzo 2026, l’atleta ragusana Alessia Migliorisi ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo nella categoria 40 kg, confermandosi tra le giovani promesse più interessanti del panorama nazionale.

Questo risultato non è un caso isolato, ma l’ennesima conferma di un talento cristallino. Solo pochi mesi fa, nel novembre 2025, Alessia aveva già fatto parlare di sé a livello nazionale conquistando la medaglia d’oro e il titolo di Campionessa Italiana A2 a Roma. La continuità di risultati dimostrata nel passaggio di categoria e nelle competizioni di alto livello come il Trofeo Italia testimonia la solidità della sua preparazione.

L’ASD Judo Ragusa e la passione del Maestro Salvo Baglieri

Dietro i successi di Alessia c’è la firma della ASD Judo Ragusa (storicamente nota come scuola Basaki), una realtà che sotto la guida del Maestro Salvo Baglieri è diventata sinonimo di eccellenza. Baglieri, figura storica dello sport ragusano, porta avanti da decenni una missione che va oltre la semplice preparazione atletica.

La sua è una passione viscerale, un impegno quotidiano che ha trasformato il judo a Ragusa in una vera e propria tradizione. Il Maestro ha saputo costruire nel tempo un vivaio capace di rigenerarsi costantemente, portando atleti iblei ai vertici delle classifiche nazionali. Per Baglieri, il judo è una “scommessa sul futuro dei giovani”, un modo per insegnare loro che la vittoria è importante, ma la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta lo è ancora di più.

Il Judo: una disciplina per la vita

Il bronzo di Reggio Calabria esalta non solo l’atleta e la società, ma la disciplina stessa. Il judo (la “via della cedevolezza”) si distingue da molti altri sport per la sua profonda componente educativa. In questa disciplina, il rispetto per l’avversario e la ricerca della perfezione tecnica si fondono in un percorso di crescita personale.

Come sottolineato spesso dal Maestro Baglieri, il tatami è una metafora della vita: richiede costanza, umiltà e spirito di sacrificio. I risultati della ASD Judo Ragusa dimostrano che quando questi valori vengono trasmessi con amore e competenza, i traguardi sportivi diventano la naturale conseguenza di un percorso di vita sano e armonioso.

Con questo podio, Alessia Migliorisi e il Maestro Baglieri aggiungono un altro tassello alla gloriosa storia del judo ragusano, guardando già con determinazione alle prossime sfide nazionali.

