Presentato il Rally del Barocco Ibleo: la gara torna dopo 14 anni

È stato presentato ufficialmente questa sera, nella cornice di Villa Fortugno a Ragusa, il Rally del Barocco Ibleo, la storica competizione automobilistica che torna sulle strade della provincia dopo quattordici anni di assenza. La conferenza stampa, molto partecipata, ha segnato l’avvio ufficiale dell’edizione del ritorno, in programma il 6 e 7 dicembre.

La gara, giunta alla tredicesima edizione, è organizzata dalla DLF Academy, con il supporto dell’associazione Ragusa Motorsport e con il patrocinio del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Circa quaranta equipaggi al via

Sono circa quaranta gli equipaggi iscritti, un numero che conferma l’attesa e l’interesse per il rilancio della manifestazione. Le iscrizioni, chiuse nelle scorse ore, hanno riattivato l’entusiasmo degli appassionati dopo oltre un decennio di stop: l’ultima edizione risale infatti al 2011.

“L’importante era ripartire e riportare i rally a Ragusa – ha dichiarato Delfino La Ferla, patron della DLF Academy –. Questa vuole essere una tappa zero, una base per costruire un percorso condiviso destinato a crescere negli anni, grazie al contributo di partner, appassionati e istituzioni”.

Ragusa, capitale del rally: partenza e arrivo in Piazza Libertà

Il cuore operativo del Rally del Barocco Ibleo sarà la Città di Ragusa, nominata Città europea dello sport 2027.

È qui che si svolgeranno la partenza e l’arrivo della competizione, entrambe in Piazza Libertà, il “salotto buono” del capoluogo.

Sempre a Ragusa, in Piazza San Giovanni, verrà allestito il villaggio rally, con spazi dedicati a:

AVIS

ADMO

AIDO

Consorzio di Tutela Ragusano DOP

Consorzio Olio dei Monti Iblei

Erregi Land

Riordini e parchi assistenza saranno ospitati invece nella zona industriale di Ragusa, mentre le verifiche pre-gara si terranno presso la Concessionaria Toyota T.D. Car, main sponsor dell’evento insieme a DLF Macchine e Servizi.

Il percorso: sette prove speciali e oltre 55 km cronometrati

Il tracciato della gara abbraccerà i territori di Ragusa, Modica e Giarratana, che patrocinano l’evento.

Sono sette le prove speciali complessive:

Sabato 6 dicembre Partenza da Piazza Libertà Prologo spettacolo sulla classica “Lusia” (4,65 km) Ritorno in Piazza Libertà

Domenica 7 dicembre Due prove speciali ripetute tre volte ciascuna: Salinella (9,7 km), la più lunga del rally San Giacomo (7,35 km), assoluta novità di questa edizione



In totale, oltre 55 km di prove cronometrate sulle splendide strade della Sicilia barocca.

Il ritorno delle auto storiche

Tra le novità più attese annunciate in conferenza, il ritorno in gara delle auto storiche, che arricchiranno il fascino di una competizione che già richiama appassionati da tutta la Sicilia.

Complice il ponte festivo del lunedì, la provincia iblea si prepara ad accogliere gli equipaggi e il pubblico, offrendo l’occasione di scoprire paesaggi, borghi e tesori barocchi, come ricordato dal sindaco Cassì e dagli assessori comunali allo sport, Digrandi e ai centri storici, Gurrieri.

L’albo d’oro e l’attesa per i protagonisti

L’ultima edizione, disputata nel 2011 in formula ronde, fu vinta da Maurizio Ciffo e Maria Bruna Petrocitto, davanti a Bartolo Mistretta – Giacomo Giannone e Roberto Lombardo – Alessio Spiteri.

© Riproduzione riservata