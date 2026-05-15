Costa Ragusa Borgo e Resort: ecco le prime immagini del nuovo colosso luxury che aprirà a giugno

RAGUSA – Aprirà ufficialmente il prossimo 22 giugno il nuovo Costa Ragusa Borgo e Resort, la grande struttura firmata Mangia’s Hotels & Resorts che punta a diventare uno dei poli del turismo luxury nel Sud Italia. Un progetto imponente, con oltre 500 camere tra 5 stelle e 5 stelle lusso, che nelle ultime ore è stato mostrato in anteprima dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, attraverso un reportage fotografico pubblicato sui social dopo una visita al cantiere effettuata ieri.

Le immagini diffuse mostrano una struttura ormai vicina al completamento, con piscine, aree verdi, camere, spazi comuni e zone relax che stanno prendendo forma in vista dell’apertura estiva. E secondo quanto rivelato dal primo cittadino, “per buona parte di luglio il Borgo è già al completo”, segnale di un interesse altissimo ancor prima dell’inaugurazione ufficiale.

“Il cantiere è in fermento – ha scritto Cassì – con circa 350 operai, in buona parte locali, che si aggiungono alle 400 assunzioni fatte sul territorio: una grande opportunità lavorativa, oltre che turistica”.

Il sindaco ha anche spiegato il significato del nome scelto per il resort: “Costa Ragusa”. Una scelta nata, spiega, da analisi di mercato e dalle tendenze delle ricerche online. “Ragusa perché i dati dimostrano come le ricerche sul web legate a questo termine siano in continuo aumento. Costa sul modello di altre coste famose nel mondo, come Smeralda, Azzurra o Navarino, diventate destinazioni iconiche grazie a investimenti strategici lungimiranti”.

L’obiettivo dichiarato è infatti quello di trasformare questo tratto della fascia costiera ragusana in una destinazione internazionale del turismo di alta gamma, creando un asse turistico che colleghi il resort con il parco archeologico di Kamarina, il Castello di Donnafugata, Ragusa Ibla e il centro storico della città.

Il progetto viene definito come “l’investimento oggi più importante nel settore turistico in Italia”, realizzato da Mangia’s Hotels & Resorts insieme al fondo Arrow Global Italia. Un’operazione che punta a rilanciare il turismo di lusso nel territorio ibleo e che rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni nel Sud Est siciliano.

Il resort sorgerà nell’area dell’ex club Med, completamente riqualificata con un progetto orientato all’ospitalità premium internazionale.

Cassì ha infine annunciato anche il prossimo obiettivo del territorio: “Il prossimo anno sarà la volta della riapertura del Donnafugata Golf Resort”. Un altro tassello che potrebbe rafforzare ulteriormente il posizionamento di Ragusa nel turismo internazionale di fascia alta.

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