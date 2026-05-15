Scuole elementari e medie aperte anche in estate. La Regione in aiuto delle famiglie con “Percorsi estivi”

Ogni istituto può chiedere il finanziamento massimo di 15mila euro per il progetto presentato volto ad impegnare gli alunni con attività extra-scolastiche utili a conciliare le necessità di tante famiglie siciliane impegnate nel lavoro quotidiano. Ad andare incontro alle famiglie siciliane è l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale destinando 1,5 milioni di euro alle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Isola per consentire agli istituti di svolgere attività educative anche nei mesi di giugno, luglio e agosto. Cosa prevede l’avviso della Regione? Per le scuole primarie ci sarà la possibilità di avviare laboratori creativo-manuali, musicali e ritmico-espressivi, attività ludico-motorie come giochi all’aperto così da favorire l’autonomia e le relazioni tra pari oltre che percorsi di educazione ambientale, come la cura di piccoli orti, l’osservazione della natura e degli animali; per le secondarie di primo grado, invece, insieme a laboratori e ad attività di potenziamento delle competenze, è prevista la possibilità di organizzare anche visite culturali, escursioni naturalistiche e uscite didattiche sul territorio.

La finalità è quella di tenere aperte le scuole elementari e medie nei mesi estivi intervenendo su dispersione scolastica e povertà educativa dando la possibilità alle famiglie di conciliare lavoro e famiglia.

La circolare dell’Assessorato sui “Percorsi estivi” è stata già pubblicata e le scuole dovranno presentare i loro progetti entro il prossimo 3 giugno. “Questo intervento finanziato con fondi regionali – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano – si inserisce nel novero delle azioni avviate dal governo Schifani per contrastare la dispersione scolastica e favorire il benessere degli alunni. Tenendo aperte le scuole anche nel periodo estivo, non solo diamo un supporto concreto ai genitori, ma soprattutto diamo ai piccoli alunni delle elementari e delle medie una chance di socializzazione in più nella vita reale, fondamentale in un’epoca caratterizzata da un crescente isolamento digitale. Questa misura, se da un lato restituisce centralità alla scuola, quale presidio dello Stato nei territori, dall’altro mira a rafforzare le competenze degli studenti, impegnandoli in attività educative di varia natura come laboratori e più in generale all’aperto”. Le attività, per ciascun progetto, si dovranno concludere entro il 31 agosto 2026. Le domande dovranno essere inviate via Pec all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it

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