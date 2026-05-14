A Vittoria colpo da mezzo milione con un Gratta e Vinci da 5 euro

Una vincita da sogno a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove un Gratta e Vinci da appena 5 euro ha trasformato una giocata ordinaria in un colpo da 500.000 euro. Il tagliando fortunato è stato del tipo “Doppia Sfida Classic”, che ha assegnato alla vincitrice il premio massimo previsto dal gioco.

La convalida della vincita è avvenuta in un esercizio situato in Piazza Italia 16, punto vendita dove il biglietto è stato acquistato e grattato direttamente sul posto.

La scoperta della vincita: “Era molto emozionata”

Secondo quanto riferito dal titolare della ricevitoria ad Agimeg, a centrare il premio sarebbe stata una donna, che si è accorta subito della straordinaria vincita.

“Era molto emozionata nel momento in cui si è resa conto di aver vinto. Siamo davvero contenti per lei e anche per la nostra ricevitoria”, ha raccontato il gestore del punto vendita, ancora incredulo per l’evento.

Un evento che accende la fortuna in città

La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità locale, alimentando curiosità e discussione tra i cittadini. Episodi come questo, pur rari, continuano a rappresentare uno dei sogni più diffusi tra gli appassionati dei Gratta e Vinci.

Attenzione: il gioco può generare dipendenza patologica.

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