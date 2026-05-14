Rinnovato il consiglio direttivo del Forum Operatori Turistici. Massima attenzione sul settore extralberghiero

Un organismo che, da qualche anno, è impegnato al fianco del settore extralberghiero, motore di economia per la piccola e media imprenditoria, non tralasciando studi, proposte e soluzioni. Nel nuovo consiglio direttivo sono arrivate anche forze nuove, forti del loro valore mostrato sul campo. Tra queste Catia Zani, reduce dall’impegno nell’Executive Committee sui progetti esecutivi, e Giulia Riccotti, giovane professionista del settore hosting con diverse strutture in gestione. La squadra è completata da Antonella Puglisi nel ruolo di tesoriere e da Stefania Iurato con il compito di segreteria. Il presidente confermato è Maurizio La Micela.

I progetti e la visione strategica.

“Il nuovo board si insedia con un’agenda fitta di obiettivi pratici, mirati a trasformare il flusso turistico in reddito netto per la comunità locale ed a garantire una continuità stagionale che superi i picchi tradizionali – spiega il presidente Maurizio La Micela – al centro del programma figurano lo sviluppo dello slow tourism, la collaborazione con business partner del territorio per ‘coccolare’ il turista, il potenziamento delle infrastrutture per il bike tourism e la creazione di experience di alta qualità che permettano agli host di distinguersi sul mercato. L’impegno che ci aspetta non è da poco. Lavoriamo da tempo a progetti che servano concretamente agli operatori per fornire servizi d’eccellenza. La nostra missione è duplice: dare agli host una rappresentanza forte che non si faccia schiacciare dalle lobby di settore e, contemporaneamente, agire come volano economico per la realtà locale attraverso un turismo consapevole e di valore”.

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