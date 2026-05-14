Modica capitale della ricerca sull’autismo: al Kikki Village arrivano i massimi esperti internazionali

Due giorni di confronto scientifico, ricerca e dialogo tra specialisti, istituzioni e famiglie per affrontare una delle sfide più delicate e attuali della medicina contemporanea. Modica si prepara ad accogliere alcuni dei più autorevoli esperti dei Disturbi dello Spettro Autistico in occasione della seconda edizione del convegno internazionale “Lo Spettro Autistico: dalla diagnosi genetica alla clinica consapevole”, in programma il 23 e 24 maggio al Kikki Village, il resort senza barriere immerso nella campagna modicana.

L’evento punta a trasformare il territorio ibleo in un centro di riferimento per il dibattito scientifico sull’autismo, mettendo al centro le nuove frontiere della genetica, della neurobiologia e degli interventi terapeutici più innovativi.

Ricerca genetica, diagnosi e nuove terapie: il futuro dell’autismo passa da Modica

Il convegno nasce con un obiettivo preciso: costruire un ponte concreto tra ricerca scientifica e pratica clinica, offrendo strumenti aggiornati ai professionisti della salute e alle famiglie che ogni giorno convivono con il disturbo dello spettro autistico.

Durante la due giorni si alterneranno neurologi, neuropsichiatri infantili, psicologi, pediatri, genetisti e analisti del comportamento provenienti da diverse realtà scientifiche italiane. Al centro del dibattito ci saranno le nuove ricerche genetiche e neurobiologiche sull’autismo, gli indicatori predittivi, i trattamenti comportamentali ABA based, gli interventi in età adulta e le innovazioni terapeutiche dedicate alla gestione dei comportamenti-problema.

Un confronto multidisciplinare che punta a delineare nuovi percorsi assistenziali sempre più efficaci, personalizzati e dignitosi.

Il CSR in prima linea da oltre quarant’anni

A organizzare l’evento è il Consorzio Siciliano di Riabilitazione, storica realtà siciliana impegnata dal 1980 nella riabilitazione delle persone con disabilità e oggi presente in tutta l’Isola con venti strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Negli anni il CSR ha sviluppato competenze specifiche nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, attivando percorsi dedicati che comprendono interventi cognitivo-comportamentali ABA based, Comunicazione Aumentativa Alternativa e l’utilizzo di tecnologie innovative durante le prestazioni riabilitative.

Il coordinamento scientifico del convegno è affidato alla dottoressa Giovanna Di Falco, neurologa e direttore sanitario dei centri CSR di Comiso, Modica, Modica Todeschella, Pozzallo e Ragusa.

Un confronto aperto anche alle famiglie

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa sarà il coinvolgimento diretto delle famiglie e dei caregiver. La sessione conclusiva di domenica pomeriggio sarà infatti dedicata proprio al confronto tra specialisti e familiari, con l’obiettivo di creare uno spazio di ascolto, informazione e condivisione.

L’autismo rappresenta oggi una delle principali sfide del neurosviluppo, con un numero di diagnosi in costante crescita e una domanda sempre maggiore di servizi specializzati, supporto educativo e percorsi terapeutici adeguati.

Il convegno punta quindi non soltanto all’aggiornamento scientifico, ma anche alla costruzione di una rete territoriale più consapevole e preparata.

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