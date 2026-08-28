A Pozzallo cambio al vertice della Capitaneria: Piccinno prende il comando, Vincenti saluta dopo due anni

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Cambio al vertice della Capitaneria di porto di Pozzallo, dove questa mattina si è svolta la cerimonia ufficiale di avvicendamento tra il Capitano di Fregata Luigi Vincenti, comandante uscente, e il Capitano di Fregata Amleto Piccinno, nuovo comandante del Compartimento Marittimo di Pozzallo.

Una cerimonia che ha segnato un passaggio di consegne nel segno della continuità istituzionale e che ha visto la partecipazione del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, insieme alle principali autorità civili, militari e religiose del territorio.

Presenti anche i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, tra cui l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, oltre al personale civile e militare del Compartimento Marittimo di Pozzallo.

Vincenti lascia Pozzallo dopo due anni

Il momento più intenso della cerimonia è stato il saluto al Capitano di Fregata Luigi Vincenti, che conclude due anni alla guida della Capitaneria di porto di Pozzallo.

Vincenti è ora destinato a un nuovo incarico presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Durante il suo periodo di comando, la Capitaneria di Pozzallo è stata impegnata in una intensa attività operativa e istituzionale, con una costante collaborazione con le autorità e con le diverse realtà marittime e portuali del territorio ibleo.

Nel momento del congedo, il comandante uscente ha espresso la propria gratitudine al personale della Capitaneria, alle istituzioni e all’intero territorio per il percorso condiviso, sottolineando il forte legame maturato con Pozzallo.

A Piccinno ha quindi rivolto un sincero augurio di buon vento per il nuovo incarico.

Amleto Piccinno è il nuovo comandante

A raccogliere il testimone è il Capitano di Fregata Amleto Piccinno, originario del Salento e proveniente dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, dove ha ricoperto recentemente l’incarico di Comandante in seconda.

Piccinno porta con sé una significativa esperienza maturata in diversi incarichi e territori. Nel corso della carriera ha già prestato servizio in Sicilia presso la Capitaneria di porto di Trapani e in Puglia, dove ha ricoperto anche l’incarico di Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.

Il nuovo comandante ha manifestato il proprio entusiasmo per l’incarico, definendosi onorato di assumere la guida del Compartimento Marittimo di Pozzallo.

Piccinno ha inoltre rivolto parole di apprezzamento al personale della Capitaneria, riconoscendone professionalità e impegno.

Macauda: “Continuità nel lavoro della Guardia Costiera”

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda.

Nel suo intervento ha richiamato alcuni dei principali risultati raggiunti dalla Capitaneria di porto di Pozzallo durante il comando di Luigi Vincenti, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto nel corso dei due anni.

Macauda ha quindi rivolto al nuovo comandante Amleto Piccinno l’augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza della continuità nell’attività istituzionale della Guardia Costiera.

Sicurezza in mare, ambiente e attività portuali al centro della missione

Il passaggio di consegne apre così una nuova fase per la Capitaneria di porto di Pozzallo, mantenendo però saldi gli obiettivi fondamentali della Guardia Costiera.

Al centro dell’attività restano la sicurezza della navigazione, la tutela della vita umana in mare, la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero e la regolare fruizione del mare.

Un ruolo che comprende anche il presidio delle attività portuali e il rapporto quotidiano con operatori, istituzioni e comunità che vivono il mare.

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