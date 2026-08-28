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Pozzallo punta sul mare: nasce la nuova sfida per il turismo nautico sostenibile

28 Ago 2026 11:32
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Un progetto rivolto a vivere il mare in una maniera nuova puntando ad una cultura nautica fatta di esperienza in acqua. E’ stato firmato, nella cittadina marinara iblea, il protocollo fra Amphibica Asd e la Nova Pro Loco. Un protocollo d’intesa volto a promuovere insieme la cultura del mare e il turismo nautico sostenibile. Per Amphibica, l’associazione sportiva marinara nazionale no profit che ha scelto Pozzallo come base siciliana, è un programma di sviluppo lungo la costa iblea. Per Pozzallo – spiegano i promotori del progetto – si prevedono navigazioni culturali in barca a vela sulla costa iblea e sui luoghi di Montalbano ma anche attività di avvicinamento alla vela ed educazione ambientale per cittadini, scuole e turisti. E’ anche l’occasione per essere un punto informativo reciproco ma anche collaborazioni progettuali e promozioni speciali per tesserati pro loco e residenti. “Amphibica e Nova Pro loco uniscono le loro rotte per promuovere una cultura nautica esperienziale – spiegano i promotori del progetto – è un piccolo passo per una grande visione: lavorare insieme per fare di Pozzallo una città all’avanguardia delle attività marinare in Sicilia”.

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