È morta a soli quattro anni, a Palermo, per una sospetta difterite, una malattia che in Italia è ormai rarissima e che non causava una vittima da oltre trent’anni. La bambina, Anna Rosa, non era stata vaccinata. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare […]
Si è dimesso il presidente della Vittoria Mercati: lasciano anche i componenti del Cda
27 Ago 2026 15:23
Si è dimesso il presidente della Vittoria Mercati srl Sergio Statelli. Con lui, hanno lasciato l’incarico anche gli altri due componenti del cda, Sergio Di Modica e Giovanni Melfi.
La notizia delle dimissioni arriva alla fine dell’estate, nei mesi cruciali che precedono l’avvio della campagna elettorale. I tre tecnici sono comunque espressione di tre diverse aree della maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Aiello, anche se negli ultimi mesi alcuni gruppi e alcune componenti hanno preso le distanze.
La Vittoria Mercati è la società sorta per la gestione delle aziende fieristiche , del mercato ortofrutticolo, del mercato del pesce e dei mercatini settimanali e rionali. È sorta alcuni anni fa al posto dell’ex Azienda speciale Fiera Emaia, attualmente in corso di liquidazione, il cui ruolo però era limitato solo agli eventi fieristici e non includeva la gestione del mercato.
Ora si attende la decisione del sindaco Francesco Aiello, che dovrà accettare le dimissioni e procedere a nuove nomine. Le nuove nomine, a pochi mesi dal voto, daranno le prime indicazioni sugli sviluppi delle alleanze possibili nella coalizione che sostiene il sindaco uscente che ha già annunciato che sarà ricandidato.
(foto da facebook)
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