Si è dimesso il presidente della Vittoria Mercati: lasciano anche i componenti del Cda

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Si è dimesso il presidente della Vittoria Mercati srl Sergio Statelli. Con lui, hanno lasciato l’incarico anche gli altri due componenti del cda, Sergio Di Modica e Giovanni Melfi.

La notizia delle dimissioni arriva alla fine dell’estate, nei mesi cruciali che precedono l’avvio della campagna elettorale. I tre tecnici sono comunque espressione di tre diverse aree della maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Aiello, anche se negli ultimi mesi alcuni gruppi e alcune componenti hanno preso le distanze.

La Vittoria Mercati è la società sorta per la gestione delle aziende fieristiche , del mercato ortofrutticolo, del mercato del pesce e dei mercatini settimanali e rionali. È sorta alcuni anni fa al posto dell’ex Azienda speciale Fiera Emaia, attualmente in corso di liquidazione, il cui ruolo però era limitato solo agli eventi fieristici e non includeva la gestione del mercato.

Ora si attende la decisione del sindaco Francesco Aiello, che dovrà accettare le dimissioni e procedere a nuove nomine. Le nuove nomine, a pochi mesi dal voto, daranno le prime indicazioni sugli sviluppi delle alleanze possibili nella coalizione che sostiene il sindaco uscente che ha già annunciato che sarà ricandidato.

(foto da facebook)

© Riproduzione riservata