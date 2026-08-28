Sbarco a Pozzallo mentre si insedia il nuovo comandante della Capitaneria di Porto

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Sembra quasi una tradizione, da un quarto di secolo a questa parte. Sbarco a Pozzallo, nel giorno dell’avvicendamento al comando della Capitaneria di Porto. E’stata la motovedetta Cp 325 a mollare gli ormeggi in missione ‘Sar’ search amd rescue. I militari hanno raggiunto un barchino con 23 migranti, a circa 30 miglia a sud est di Pozzallo. Poi il trasbordo per raggiungere il porto di Pozzallo dove i migranti sono giunti intorno alle 12.45. Parecchi casi di scabbia ma nessuna criticità sanitaria sarebbe emersa dopo il doppio controllo medico a cura dell’Usmaf, sanità marittima, e dell’Asp, Azienda sanitaria provinciale (presenti i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta). Tra i 23 sbarcati, 14 uomini e 9 minori, tutti maschi. Le nazionalità di provenienza sarebbero Bangladesh, Eritrea, Egitto e Somalia. Il tutto accadeva al termine della cerimonia di passaggio di comando

tra il Capitano di Fregata Luigi Vincenti, e il Capitano di Fregata Amleto Piccinno. Il nuovo comandante proviene dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, dove ha ricoperto da ultimo, l’incarico di Comandante in seconda.

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