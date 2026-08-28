Paura sulla SS 115 Modica-Ragusa: Suv in fiamme con quattro persone a bordo, una donna in gravidanza

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Il rogo è divampato improvvisamente mentre il mezzo percorreva la strada tra Modica e Ragusa. A bordo anche una donna incinta

Momenti di apprensione ieri pomeriggio lungo la Strada Statale 115, nel tratto compreso tra Modica e Ragusa, dove un Suv con quattro persone a bordo è stato improvvisamente interessato da un incendio.

Le fiamme sarebbero partite dalla parte anteriore del veicolo, probabilmente dal vano motore, propagandosi in breve tempo. Il fumo, particolarmente intenso, ha ridotto la visibilità sulla carreggiata e costretto gli automobilisti in transito a rallentare.

Fortunatamente, le persone che si trovavano all’interno del mezzo sono riuscite a scendere rapidamente dall’auto e ad allontanarsi dalla zona di pericolo. Tra loro anche una donna in gravidanza, rimasta comprensibilmente molto scossa per quanto accaduto. La donna è stata assistita e accompagnata per gli accertamenti necessari.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Il rogo ha coinvolto anche la vegetazione presente nelle immediate vicinanze della strada, senza però estendersi ulteriormente.

Da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Non si esclude al momento l’ipotesi di un problema meccanico o elettrico improvviso, ma saranno gli accertamenti a stabilire con precisione l’origine delle fiamme.

L’intervento dei soccorritori ha inevitabilmente provocato qualche rallentamento lungo la SS 115, fino al completamento delle operazioni di spegnimento e alla successiva bonifica della carreggiata.

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