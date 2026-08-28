A Scicli il pastore che sfidò il regime: torna alla luce la storia di Lucio Schirò D’Agati a “Protestantesimo” su Rai3

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Lucio Schirò D’Agati, Pastore degli ultimi, fu anche sindaco di Scicli e Pastore della Chiesta Metodista in città negli anni 20 del secolo scorso. E’ stato un personaggio di primo piano nella lotta contro la nascente Italia Fascista. Sua l’idea di fondare un Giornale in città. Il titolo? “Il Semplicista” e su questo foglio scrissero personalità liberali e socialisti, intellettuali del tempo, personalità della Sicilia che lottavano contro il regime mussoliniano. Il programma, che andrà in onda a partire dalle 8 di domenica prossima, è curato dal giornalista Davide Venturi: a lui si debbono una serie di interviste nel nostro territorio, a storici giornalisti intellettuali e componenti della Chiesa Metodista di Scicli. Dal giorno 31 agosto il Servizio (link) sarà presente su Ray Play. Chi è stato Lucio Schirò D’Agati: “c’è una fede che non conosce confini, che esce dalle chiese, attraversa le strade, incontra le persone e si fa presenza nelle periferie della vita. E’ il sogno che animava John Wesley e che, molti anni dopo, ha preso forma nel ministero di Lucio Schirò. La sua è una storia di coraggio, impegno e servizio, che racconta un modo di vivere il Vangelo con lo sguardo rivolto al mondo. Conduce la trasmissione Federica Tourn”.

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