Provocazioni alla sindaca di Modica e complimenti a Carpentieri: “Monisteri commissariata dal suo stesso partito”

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La provocazione è di quelle destinate a far discutere: “La sindaca Monisteri Caschetto è stata commissariata dal suo stesso partito”. A pronunciarla è il consigliere comunale di Siamo Modica Paolo Nigro, che punta il dito contro la gestione dello Sport da parte dell’Amministrazione, prendendo spunto dagli ultimi interventi realizzati sulla piscina comunale e sullo stadio Pietro Scollo.

Secondo Nigro, il dato politico sarebbe evidente: Maria Monisteri Caschetto ha mantenuto per oltre sette anni la delega allo Sport, prima come assessore e poi, da sindaca, ad interim. Eppure, sostiene il consigliere, è bastato l’arrivo di Mommo Carpentieri in Giunta per vedere sbloccate in pochi giorni due situazioni che si trascinavano da tempo.

Da qui la provocazione del “commissariamento”: “Pur mantenendo formalmente ininterrottamente da oltre 7 anni la carica di assessore al ramo – afferma Nigro – sia stata di fatto esautorata da Mommo Carpentieri”.

Nigro ricorda le lunghe polemiche sulla piscina comunale, la chiusura dell’impianto, i contenziosi e le conseguenze per utenti e lavoratori. Ora, con l’annunciata riapertura a settembre, il consigliere riconosce il risultato, ma utilizza la vicenda per mettere in discussione l’operato precedente dell’Amministrazione.

Stesso discorso per il Pietro Scollo. Per mesi, sottolinea Nigro, lo stadio è rimasto senza un’illuminazione utilizzabile per gli allenamenti serali. Poi l’arrivo di Carpentieri e un intervento tecnico hanno consentito di riaccendere le torri faro.

Una circostanza che porta il consigliere alla domanda più pungente: perché queste soluzioni non sono state trovate prima?

Nigro parla apertamente di possibile “incapacità amministrativa e/o mancanza di volontà politica”, lasciando però ai cittadini il giudizio finale.

Dopo aver attaccato duramente la sindaca, Nigro fa i complimenti al nuovo assessore, pur appartenendo all’opposizione.

“Faccio comunque i miei complimenti all’assessore Mommo Carpentieri per la sua determinazione”, afferma, ricordando anche che lo stesso Carpentieri, in passato, era stato critico nei confronti dell’allora assessore allo Sport Monisteri Caschetto.

Nigro riconosce quindi al nuovo componente della Giunta di aver trasformato le parole in fatti, proprio come aveva chiesto in precedenza alla stessa Amministrazione.

Resta però una precisazione importante sullo stadio: i fari oggi consentono gli allenamenti, ma non sarebbero ancora adeguati per una partita ufficiale in notturna. Servirà un ulteriore intervento di adeguamento dell’impianto.

Il consigliere chiede inoltre che, nell’attesa, il Pietro Scollo venga messo a disposizione di tutte le società sportive modicane attraverso turnazioni equilibrate.

Il messaggio politico di Nigro, dunque, è doppio: una dura bocciatura alla gestione della sindaca sullo Sport e, contemporaneamente, un riconoscimento all’assessore che, secondo l’opposizione, avrebbe dimostrato in poche settimane un approccio più concreto.

E la provocazione del “commissariamento” è destinata inevitabilmente ad alimentare il dibattito all’interno della maggioranza: se un assessore appena arrivato riesce a sbloccare questioni rimaste ferme per mesi, che ruolo ha avuto finora chi quelle deleghe le ha gestite per anni?

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