Torna il bus gratuito per il Koala: il 29 agosto navetta da Ibla, centro e Marina

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Una serata di musica e divertimento senza l’obbligo di mettersi alla guida. Anche per sabato 29 agosto 2026 prosegue il servizio di bus gratuito da e per la discoteca Koala, realizzato grazie alla sinergia tra Libero Consorzio, Comune di Ragusa, Koala e ditta Tumino.

L’iniziativa punta a offrire un’alternativa concreta a chi vuole raggiungere il locale e tornare a casa senza utilizzare la propria auto, soprattutto nelle ore notturne, quando il traffico e la stanchezza possono rendere più rischioso mettersi alla guida.

Prenotazione obbligatoria entro le 14

Per utilizzare il servizio sarà necessario effettuare la prenotazione compilando l’apposito modulo online entro e non oltre le ore 14 di sabato 29 agosto 2026.

Modulo di prenotazione del servizio bus

Non saranno accettate iscrizioni oltre il termine stabilito.

Particolare attenzione dovrà essere prestata all’indicazione dell’indirizzo email: per ogni persona dovrà essere utilizzata una sola email, evitando di effettuare più iscrizioni con indirizzi differenti.

La compilazione del modulo genera la registrazione automatica della richiesta, mentre la conferma definitiva sarà inviata via email, indicativamente nel primo pomeriggio del 29 agosto, dall’indirizzo del Comune di Ragusa.

Se cambiano i dati, basta aggiornare la richiesta

In caso di necessità di modificare i dati inseriti nella prenotazione, sarà possibile ricompilare il modulo utilizzando la stessa email indicata nella prima richiesta. Il sistema provvederà ad aggiornare automaticamente la registrazione.

In caso di rinuncia al viaggio, invece, gli organizzatori invitano gli utenti a comunicare tempestivamente la disdetta all’indirizzo , così da consentire una migliore gestione del servizio.

L’andata: partenza da Ibla alle 22.30

Per la serata del 29 agosto è prevista un’unica corsa di andata, con tre fermate prima dell’arrivo al Koala.

Il bus partirà alle 22.30 dal parcheggio della Repubblica a Ibla, per poi raggiungere lo Scalo Merci di Ragusa alle 22.40.

La navetta proseguirà quindi verso Marina di Ragusa, con fermata in via Brin alle 23.00, prima dell’arrivo al Koala previsto alle 23.10.

Un percorso pensato per collegare in maniera diretta alcune delle principali zone di partenza della città con il locale.

Il ritorno dal Koala alle 4 del mattino

Anche per il rientro è prevista un’unica corsa.

La partenza dal parcheggio del Koala è fissata alle 4.00. Il bus raggiungerà quindi via Brin alle 4.10, lo Scalo Merci alle 4.30 e infine il parcheggio della Repubblica a Ibla alle 4.40.

Il servizio consente quindi di organizzare in anticipo sia il viaggio verso la discoteca sia il ritorno al termine della serata.

Un servizio che punta sulla sicurezza

La possibilità di utilizzare gratuitamente una navetta dedicata alle serate del Koala rappresenta soprattutto uno strumento per favorire spostamenti più sicuri nelle ore notturne.

La collaborazione tra istituzioni, locale e azienda di trasporto mette a disposizione dei giovani e degli altri frequentatori del Koala un’alternativa all’utilizzo dell’auto privata, con orari e fermate prestabiliti.

Per chi intende usufruirne, però, l’appuntamento da segnare in rosso è uno: le ore 14 di sabato 29 agosto, termine ultimo per completare la prenotazione.

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