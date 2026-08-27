Diocesi di Noto: nuovi incarichi per due sacerdoti a Scicli

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Una lettera con un messaggio chiaro per comunicare la decisione. Amore, preghiera e prossimità per una Chiesa viva ed aperta al dialogo. Si evincono dalla lettera con la quale il vescovo di Noto, Salvatore Rumeo, ha comunicato alla città i due nuovi incarichi. Al sacerdote Ignazio La China viene affidato l’incarico di parroco della chiesa Cuore Immacolato di Maria a Cava d’Aliga che aveva retto da poco meno di un anno con il compito di amministratore; a don Davide Lutri l’incarico di parroco della chiesa Madonna di Fatima. Il primo mantiene anche l’incarico di Vicario foraneo che detiene da qualche decennio e quello dell’ecumenismo nella Diocesi netina; il secondo è confermato parroco della chiesa del SS. Salvatore al villaggio Jungi.

Don Ignazio La China prosegue nel suo ruolo di Rettore del Santuario di Maria SS. Delle Milizie, luogo sacro legato alla copatrona di Scicli che, nei mesi estivi, si presenta come luogo di preghiera per tantissimi turisti e villeggianti riversati sulla costa sciclitana e nelle sue zone rurali di vacanza. Un luogo di culto che il territorio sente suo nella piena consapevolezza che la sua essenza mariana lo pone al centro di un percorso che comprende diversi luoghi del Val di Noto e della stessa diocesi netina. Don Davide Lutri si trova a dover “guidare” due parrocchie dai grandi numeri. Due parrocchie limitrofe nella geografia della città: il villaggio Jungi dove insiste la chiesa del SS. Salvatore in cui il giovane parroco ha creato un gruppo che ha saputo miscelare preghiera ed impegno sociale e la chiesa Madonna di Fatima limitrofa nei suoi confini parrocchiali a quella di Jungi. A lui il compito di curare le due comunità parrocchiali che possono lavorare in un grande abbraccio.

Il messaggio del vescovo Salvatore Rumeo affidato ad una lettera.

“Con questa lettera, dopo un lungo ed ininterrotto periodo di riflessione e preghiera, consegno due nuove nomine – scrive il Vescovo Rumeo – il Signore mi chiama a manifestare la cura e la sollecitudine per tutti i sacerdoti che stimo ed apprezzo per la loro dedizione e disponibilità e mi chiama a servire l’intera comunità diocesana”. Parole di stima ed affetto verso i sacerdoti e verso le comunità parrocchiali che mons. Salvatore Rumeo segue nella preghiera e nell’azione di evangelizzazione. Don Ignazio La China assumerà l’incarico a partire dal 1° settembre mentre don Davide Lutri prenderà possesso della parrocchia Madonna di Fatima dal prossimo 20 settembre.

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