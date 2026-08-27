A Modica il Pd interroga l’Amministrazione sulla trasparenza: “Sono stati superati i rilievi dell’ANAC?”

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La trasparenza amministrativa torna al centro del dibattito politico a Modica. Il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Spadaro ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente del Consiglio comunale, al sindaco e all’assessore competente, chiedendo di conoscere lo stato di attuazione delle prescrizioni impartite dall’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

La vicenda nasce da una segnalazione presentata da un cittadino all’Autorità, relativa ad alcune criticità nella pubblicazione di dati e informazioni nella sezione dedicata alla trasparenza. A seguito delle verifiche effettuate, l’ANAC è intervenuta nei confronti del Comune di Modica con la delibera n. 307 del 21 luglio 2026, rilevando alcune carenze.

Nel provvedimento, secondo quanto riportato nell’interrogazione, l’Autorità ha disposto che il Comune provvedesse entro 30 giorni all’adeguamento della sezione del sito istituzionale, indicando dieci specifici punti sui quali intervenire.

Ed è proprio sulla scadenza di quel termine che Spadaro chiede ora conto all’Amministrazione.

L’interrogazione punta infatti a verificare se tutti i rilievi evidenziati dall’ANAC siano stati effettivamente superati e se la relativa documentazione sia oggi correttamente pubblicata e accessibile ai cittadini.

Il consigliere chiede innanzitutto quali atti amministrativi siano stati adottati dal Comune dopo la delibera dell’Autorità e quali attività siano state concretamente messe in campo per ciascuno dei dieci punti indicati dall’ANAC.

Ma soprattutto vuole sapere se, alla data dell’interrogazione, tutti i rilievi risultino integralmente superati e, nel caso in cui ciò non sia avvenuto, quali siano ancora le criticità presenti e per quali motivi.

Un altro quesito riguarda la comunicazione all’ANAC dell’avvenuto adeguamento: Spadaro chiede di sapere se il Comune abbia già provveduto, o intenda provvedere, a trasmettere all’Autorità la documentazione necessaria a dimostrare il superamento delle criticità rilevate.

Infine, l’interrogazione allarga lo sguardo al futuro e domanda quali ulteriori iniziative l’Amministrazione intenda adottare per garantire che la sezione “Amministrazione Trasparente” rimanga costantemente aggiornata, completa e conforme agli obblighi di legge.

La questione, quindi, non riguarda soltanto l’aggiornamento di alcune pagine del sito istituzionale. Per il Pd si tratta di verificare concretamente il livello di trasparenza dell’attività amministrativa e la possibilità per i cittadini di accedere in maniera completa alle informazioni che devono essere pubblicate per legge.

Ora la parola passa all’Amministrazione comunale, chiamata a chiarire quali interventi siano stati effettuati dopo i rilievi dell’ANAC e quale sia oggi lo stato della sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Modica.

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