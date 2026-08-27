A Pozzallo 170 mila euro per rifare l’asfalto: “Mai impegnata una somma così consistente”

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Le strade cittadine continuano a rappresentare una delle principali criticità per automobilisti, ciclisti e motociclisti. Buche, avvallamenti e tratti di asfalto ormai deteriorati sono una presenza con la quale, in molti casi, bisogna fare quotidianamente i conti. A Pozzallo, però, arriva una notizia che va nella direzione di un miglioramento della situazione.

Il Comune ha infatti impegnato 170 mila euro di finanziamenti statali per nuovi interventi di rifacimento dell’asfalto e di sistemazione dei tratti maggiormente ammalorati. Una somma definita dall’amministrazione particolarmente significativa, tanto da sottolineare come non sia mai stata impegnata in precedenza una cifra così consistente per questo tipo di lavori.

La procedura è già stata avviata: la richiesta di offerta è stata trasmessa sulla piattaforma MEPA, il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, e il prossimo 2 settembre sarà individuata l’impresa che dovrà eseguire gli interventi nelle settimane successive.

“Un’importante opera di ripristino del manto stradale”, la definisce il sindaco Roberto Ammatuna, annunciando un intervento che interesserà alcune strade della città e i tratti che presentano le condizioni più problematiche.

Non sarà certamente sufficiente per risolvere tutti i problemi della viabilità cittadina. Le strade che necessitano di manutenzione sono infatti numerose e le risorse a disposizione degli enti locali non sempre consentono interventi complessivi e risolutivi.

E proprio le condizioni del manto stradale possono diventare, in determinate circostanze, anche un problema di sicurezza. Quest’estate, a Pozzallo, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una ciclista, rimasta seriamente ferita dopo una caduta che sarebbe stata provocata dalle condizioni sconnesse della strada.

Un episodio che ha riacceso l’attenzione sulla necessità di mantenere le carreggiate in condizioni adeguate, soprattutto in una città che durante i mesi estivi vede aumentare sensibilmente il traffico e la presenza di biciclette e motocicli.

A complicare ulteriormente il quadro contribuiscono anche i numerosi interventi effettuati nel sottosuolo per la posa o la manutenzione di impianti e servizi. Scavi e successivi ripristini, quando non eseguiti a regola d’arte o quando il manto non viene successivamente rifatto in maniera uniforme, possono creare ulteriori dislivelli e deterioramenti.

La somma stanziata dal Comune non risolverà dunque definitivamente il problema delle strade pozzallesi, ma rappresenta comunque un investimento importante e una buona notizia per la città.

Foto: repertorio

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