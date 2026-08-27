“Un parco dimenticato”: l’appello di un genitore per il parchetto di Padre Pio di Marina di Ragusa

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Un piccolo parco destinato ai bambini che, secondo la segnalazione di un cittadino, avrebbe bisogno di maggiore attenzione e di un intervento di pulizia. È quanto emerge dalle fotografie inviate alla nostra redazione da un genitore che, di tanto in tanto, accompagna i propri figli al parchetto di Padre Pio a Marina di Ragusa e ha deciso di accendere i riflettori sulle condizioni dell’area.

La segnalazione è accompagnata da un interrogativo che chiama direttamente in causa la manutenzione degli spazi pubblici: perché, a fronte degli interventi di pulizia effettuati in altre zone della frazione, il parchetto di Padre Pio sembrerebbe non ricevere la stessa attenzione?

Il confronto con le altre aree di Marina di Ragusa

Nel messaggio inviato alla redazione, il cittadino riconosce il lavoro svolto in altre zone di Marina di Ragusa dalla ditta che si occupa dello smaltimento rifiuti, richiamando anche una comunicazione pubblicata dalla stessa società sui risultati delle attività di pulizia effettuate negli spazi dei Gesuiti e nelle aree vicine al depuratore.

Il riferimento è agli interventi che hanno interessato alcune delle zone maggiormente frequentate della frazione, comprese quelle del centro e del lungomare.

Il cittadino, però, chiede perché lo stesso livello di attenzione non venga riservato anche al parchetto di Padre Pio, uno spazio frequentato quotidianamente dalle famiglie e soprattutto dai bambini.

Un luogo frequentato dai bambini

Il punto centrale della segnalazione riguarda proprio la destinazione dell’area. Non si tratta semplicemente di uno spazio pubblico qualsiasi, ma di un luogo nel quale i bambini dovrebbero poter giocare in condizioni decorose e sicure.

Per un genitore, trovare un parco sporco o non adeguatamente curato significa inevitabilmente interrogarsi sulla frequenza degli interventi di manutenzione e pulizia.

La richiesta, dunque, è semplice: verificare le condizioni dell’area e assicurare che anche questo spazio venga inserito con continuità nei programmi di pulizia e manutenzione.

La richiesta di maggiore attenzione

La segnalazione arriva quindi come una richiesta di verifica rivolta alle istituzioni e agli organismi competenti. Le fotografie mostrano, secondo il cittadino, una situazione che meriterebbe un intervento e che contrasterebbe con l’immagine di una Marina di Ragusa particolarmente curata nelle sue zone più frequentate.

Il tema non è soltanto estetico. Quando si parla di parchi giochi e aree destinate ai bambini, pulizia, decoro e manutenzione assumono un’importanza ancora maggiore.

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