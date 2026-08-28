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Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Pozzallo: Vincenti lascia, arriva Piccinno
28 Ago 2026 08:01
Pozzallo, cambio al vertice della Capitaneria di Porto: Vincenti lascia, arriva Piccinno
Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Ieri, alla vigilia della cerimonia ufficiale di passaggio delle consegne, il sindaco Roberto Ammatuna ha incontrato a Palazzo di Città il Capitano di Fregata Luigi Vincenti, comandante uscente, e il Capitano di Fregata Piccinno, nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo.
Un incontro cordiale che ha rappresentato un momento di continuità nei rapporti istituzionali tra il Comune e la Guardia Costiera, realtà con cui l’Amministrazione ha sviluppato negli anni una stretta collaborazione sui principali temi legati al mare e al porto.
Il sindaco ha voluto ringraziare il comandante Vincenti per i due anni trascorsi a Pozzallo, durante i quali non sono mancati un’intensa attività operativa e istituzionale e l’attenzione alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla tutela dell’ambiente marino e allo sviluppo del sistema portuale.
Un rapporto consolidato anche attraverso diverse iniziative condivise e culminato lo scorso 31 luglio con il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, a testimonianza del legame tra la città e gli uomini e le donne del Corpo.
Vincenti lascia ora Pozzallo per assumere un nuovo incarico presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. A lui l’Amministrazione ha rivolto il ringraziamento della città per il servizio prestato e per il rapporto umano e istituzionale costruito con il territorio.
Il nuovo comandante Piccinno arriva invece a Pozzallo dopo l’esperienza maturata alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Una curiosa coincidenza accompagna il cambio della guardia: entrambi i comandanti sono infatti originari del Salento.
Il sindaco ha rivolto a Piccinno gli auguri di buon lavoro, assicurando la disponibilità dell’Amministrazione comunale a proseguire il rapporto di collaborazione già consolidato.
Oggi è dunque il giorno del passaggio ufficiale delle consegne, con il nuovo comandante chiamato a raccogliere il testimone di Vincenti e a proseguire il lavoro della Capitaneria al servizio della comunità, del porto e del mare di Pozzallo.
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