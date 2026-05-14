“Erbacce e incuria”: cresce il malcontento dei cittadini per il cimitero comunale di Comiso

Malcontento a Comiso per le condizioni in cui versa il cimitero comunale, numerosi cittadini lamentano degrado, scarsa manutenzione e condizioni poco decorose in un luogo simbolo della memoria collettiva.

Erba alta, vegetazione spontanea lungo i vialetti, servizi di pulizia carenti e manutenzione insufficiente delle strutture: sono queste alcune delle criticità evidenziate da chi frequenta quotidianamente il camposanto per rendere omaggio ai propri cari. Una situazione che, secondo molte famiglie, starebbe compromettendo il decoro e la dignità di uno spazio che dovrebbe invece essere curato con particolare attenzione e rispetto.

A farsi portavoce delle preoccupazioni dei cittadini è stato Gigi Bellassai, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale, che ha presentato un’interrogazione urgente chiedendo chiarimenti e interventi immediati all’amministrazione.

Nell’atto ispettivo viene sottolineato come il cimitero rappresenti «un luogo di particolare rilevanza civile, sociale e morale per la comunità», oggi però segnato da evidenti condizioni di incuria. Bellassai ha chiesto al sindaco e all’assessore competente di chiarire le cause del degrado, indicare eventuali interventi programmati e le relative tempistiche, oltre a specificare quali risorse economiche siano state previste per la gestione e la manutenzione dell’area cimiteriale.

Il tema ha rapidamente acceso il dibattito cittadino. Per molti residenti, infatti, il cimitero non è soltanto un luogo pubblico, ma uno spazio di raccoglimento e memoria che merita cura costante, rispetto e decoro. A margine della vicenda, Gigi Bellassai ha evidenziato come:

«Tali condizioni ledono la dignità del sito e il rispetto dovuto ai defunti e ai loro familiari. È dovere dell’amministrazione garantire decoro, sicurezza e manutenzione nei luoghi pubblici, soprattutto in contesti di particolare sensibilità come il cimitero».

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