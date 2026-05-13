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Incendio nella scuola Foderà di Vittoria: alunni in salvo
13 Mag 2026 15:49
Fiamme questa mattina nel plesso scolastico Foderà, nei pressi del palazzetto dello sport di Vittoria. L’incendio è scoppiato all’improvviso e pare abbia avuto origine da uno sgabuzzino.
Il plesso è stato subito evacuato e gli alunni sono stati fatti uscire dall’edificio. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno circoscritto il focolaio e impedito che le fiamme potessero propagarsi.
Appena appresa la notizia il sindaco Francesco Aiello si è recato nella scuola insieme alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Rodari – San Biagio, Giovanna Mallia, insieme alle forze dell’ordine.
Non ci sono stati danni per gli alunni e per i docenti. L’edificio ha subito dei danni e da domani gli alunni saranno ospiti in alcune classi del vicino plesso Lombardo – Radice. Il personale dell’ufficio tecnico farà le verifiche necessarie per il ripristino delle classi.
Ancora da chiare le cause dell’incendio: una delle ipotesi è quella del cattivo funzionamento di un impianto o di un corto circuito.
Contributo fotografico: Franco Assenza
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