Ragusa rilancia la lotta contro omofobia e bullismo: “Le parole possono ferire”. Le iniziative

Il Comune di Ragusa conferma il proprio impegno nella promozione dei diritti civili e nel contrasto a ogni forma di discriminazione, rilanciando le iniziative dedicate all’inclusione sociale e alla tutela delle persone LGBTQIA+.

L’amministrazione comunale aderisce dal 2024 alla rete nazionale RE.A.DY, il network che riunisce Regioni, Province ed enti locali impegnati nella prevenzione delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

Una scelta che inserisce Ragusa all’interno di una rete nazionale composta da oltre 300 enti pubblici impegnati nella costruzione di una società più equa e inclusiva.

Bullismo e cyberbullismo: cresce l’allarme tra i giovani

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia del 17 maggio, con particolare attenzione al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo tra adolescenti e giovani studenti.

I dati diffusi da recenti indagini nazionali descrivono una situazione preoccupante: il 60% degli studenti intervistati ha dichiarato di aver subito almeno un episodio di violenza o discriminazione.

La scuola si conferma il luogo principale in cui avvengono episodi di aggressione verbale, psicologica e fisica, mentre i social network rappresentano il secondo contesto più critico.

Particolarmente allarmanti risultano anche gli effetti sulla salute mentale: ansia sociale, isolamento, perdita di autostima e depressione colpiscono sempre più giovani vittime di discriminazione.

Il Progetto Lambda e il sostegno concreto alle persone fragili

Tra gli strumenti messi in campo dal Comune c’è il Progetto Lambda, attivo dal 2022, che offre gratuitamente ascolto, supporto psicologico, consulenza legale e orientamento socio-lavorativo.

Il servizio rappresenta oggi uno dei punti di riferimento sul territorio per persone che vivono situazioni di disagio, discriminazione o vulnerabilità sociale.

L’amministrazione comunale collabora inoltre con associazioni e realtà locali impegnate nella promozione dei diritti e del rispetto delle differenze.

Il sit-in “No Fear in Love” a Marina di Ragusa

In occasione della giornata del 17 maggio, il Comune sosterrà anche il sit-in “No Fear in Love”, promosso da Arcigay Ragusa insieme a Cristiani LGBT+ Sicilia e Agedo Ragusa.

L’iniziativa si svolgerà in Piazza Torre a Marina di Ragusa e rappresenterà un momento simbolico di sensibilizzazione contro odio, discriminazioni e violenze.

“Gli insulti non sono goliardia”: il messaggio dell’assessora Elvira Adamo

A sottolineare il valore educativo dell’iniziativa è stata Elvira Adamo, che ha richiamato l’attenzione sul peso delle parole e sulla responsabilità educativa degli adulti.

«Un insulto o una scritta offensiva non sono semplici scherzi o atti di esuberanza giovanile, ma vere forme di violenza» ha dichiarato l’assessora, evidenziando la necessità di lavorare non solo con i giovani ma anche con famiglie, scuole e comunità educanti.

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