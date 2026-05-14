Approvati aiuti regionali contro il caro carburante, reddito di merito per universitari e norme sulle onoranze funebri

L’Assemblea regionale siciliana accelera su sostegni economici e semplificazioni amministrative. Nel corso dell’esame del ddl Stralcio approvato in prima commissione, l’Ars ha dato il via libera a una serie di norme che spaziano dagli aiuti contro il caro carburante al sostegno agli studenti universitari meritevoli, fino alla riforma delle procedure per le onoranze funebri.

Tra gli emendamenti approvati figura quello presentato dal governo regionale che stanzia complessivamente 30 milioni di euro per sostenere le imprese colpite dall’aumento dei costi dei carburanti. Le risorse saranno così ripartite: 15 milioni destinati al settore dell’autotrasporto, dieci milioni all’agricoltura e cinque milioni al comparto della pesca.

Per quanto riguarda il settore agricolo, gli interventi interesseranno sia il gasolio agricolo sia i contoterzisti. La misura, inizialmente prevista per 25 milioni di euro, è stata incrementata durante l’esame in commissione fino ad arrivare alla cifra definitiva di 30 milioni.

Intanto all’Ars è stato incardinato in Commissione Lavoro il disegno di legge sul cosiddetto “reddito di merito” per gli studenti universitari siciliani, proposto dalla vicepresidente dell’Assemblea regionale, Luisa Lantieri. Il provvedimento prevede un contributo mensile di 800 euro per gli studenti iscritti negli atenei siciliani che siano in regola con il percorso di studi, abbiano maturato i crediti previsti e possiedano una media non inferiore a 29/30.

La misura punta a premiare il rendimento accademico e non soltanto la condizione economica degli studenti. “Vogliamo dare un segnale forte ai nostri giovani: chi si impegna e raggiunge risultati eccellenti deve essere sostenuto e premiato”, ha dichiarato Lantieri, sottolineando l’obiettivo di trattenere nell’Isola le migliori competenze e incentivare la formazione universitaria in Sicilia.

Via libera, infine, anche alla norma che adegua la disciplina regionale sulle onoranze funebri a quella nazionale introducendo misure di semplificazione amministrativa. Il provvedimento consentirà di velocizzare le autorizzazioni delle Asp per trasporto e tumulazione e di snellire le procedure per l’apertura di nuove case funerarie.

“Si tratta di una norma che ho voluto con determinazione – ha spiegato il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia – e che rende più autonome le agenzie di onoranze funebri, andando incontro anche alle famiglie del defunto, sgravandole dal peso delle incombenze burocratiche in un momento doloroso”.

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