Ragusa accende la festa: la Fiamma Olimpica passerà in città per Milano-Cortina 2026

Il 17 dicembre 2025, Ragusa diventerà il palcoscenico di un evento che va ben oltre il mero spettacolo sportivo: l’arrivo della Fiamma Olimpica e Paralimpica di Milano-Cortina 2026 trasforma la città in una grande festa di unità, cultura e passione.

Cos’è la Fiamma Olimpica?

La Fiamma Olimpica è molto più di una luce che arde: è un simbolo universale di pace, speranza e unità, che richiama i valori fondanti dei Giochi Olimpici. Essa rappresenta il legame tra il passato e il presente, tra le tradizioni antiche e la modernità dello sport, diventando un messaggero di coraggio, sacrificio e fraternità. L’accensione, avvenuta ad Olimpia il 26 novembre, simboleggia la rinascita dello spirito olimpico e l’inizio di un percorso che attraversa l’Italia, portando con sé emozioni e storie da condividere.

Un passaggio che diventa festa

Il passaggio della Fiamma a Ragusa è destinato a trasformarsi in un momento di aggregazione e gioia collettiva. Come ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì:

“La Fiamma Olimpica non è solo un simbolo sportivo, ma un invito a vivere insieme un momento di amicizia, spirito di squadra e condivisione. È un’occasione per mostrare al mondo la bellezza e l’ospitalità della nostra città.”

Le vie di Ragusa – da viale Europa a Corso Italia, passando per ponte San Vito e piazza Cappuccini – si animeranno di un’atmosfera festosa, con eventi e manifestazioni che coinvolgeranno l’intera comunità.

Diventa protagonista: candidati come tedoforo

Un ulteriore elemento che rende questo evento ancora più speciale è la possibilità per i cittadini di partecipare attivamente. Tutte le persone nate prima del 5 dicembre 2011 possono candidarsi come tedofori, quei protagonisti che, per un breve tratto, avranno l’onore di portare la Fiamma. L’assessore allo Sport, Simone Digrandi, ha aggiunto: “Questo evento si inserisce in un fitto calendario di manifestazioni che renderanno Ragusa protagonista sulla scena nazionale e internazionale. Diventare tedoforo è un’opportunità unica per far parte di questa straordinaria catena umana.”

I candidati potranno inviare la propria storia e le motivazioni attraverso il sito ufficiale:

Viaggio della Fiamma Olimpica.

Un percorso per tutti: le vie del centro in festa

Il percorso, particolarmente suggestivo per la sua articolazione lungo alcune delle strade più ampie del Centro, offrirà a tutti i cittadini la possibilità di assistere da vicino alle staffette. In merito, l’assessore al Centro storico, Giovanni Gurrieri, ha sottolineato:

“Si tratta di un’occasione unica per tutto il territorio, con un percorso che attraversa le principali vie del Centro e permette a tutti di vivere la magia delle staffette. Lavoreremo affinché diventi una festa di convivialità per tutti i ragusani.”

Un viaggio di emozioni e tradizioni

Il percorso della Fiamma, che coprirà oltre 12.000 km fino ad arrivare a Milano il 6 febbraio 2026, prevede la partecipazione di circa 10.001 tedofori in 61 giorni di staffetta. Questo viaggio non è solo una corsa, ma un vero e proprio percorso di vita che unisce territori, culture e tradizioni. Ragusa, con la sua storia e la sua bellezza, si prepara a vivere un momento indimenticabile, in cui ogni cittadino potrà sentirsi parte integrante di una grande festa nazionale. https://milanocortina2026.olympics.com/it/il-viaggio-della-fiamma-olimpica

