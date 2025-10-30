Al Gran Prix Lucania medaglia d’oro per Giorgio Cappello della Koizumi Judo Ecodep Scicli

Successo per i ragazzi della società sciclitana Koizumi al Grand Prix Lucania che si è svolto nello scorso fine settimana al Pala Ercole di Policoro, in provincia di Matera. Successo raccolto a conferma del lavoro svolto dalla società sciclitana e dell’impegno dei suoi atleti. Giorgio Cappello, – 100 kg, ha conquistato la medaglia d’oro a conclusione di una gara impeccabile, combattuta con lucidità e determinazione confermandosi tra i migliori della sua categoria.

Plauso và agli atleti, protagonisti di prove di carattere e di crescita, Michelangelo Arrabito è tornato dopo dieci mesi di stop con una prestazione che dimostra grande coraggio e voglia di riscatto, Giulio Ramazzotto, Andrea Moro e Vincenzo Marino che hanno mostrato solidità, impegno e determinazione in ogni incontro.

“Un ringraziamento vàmeritano chi lavorano ogni giorno dietro le quinte: il dott. Giuseppe Arrabito, medico sociale ed ortopedico; il tecnico Sandro Carnemolla, guida preziosa dentro e fuori dal tatami; e Claudio Arrabito, mental coach, che supporta i nostri ragazzi nel loro percorso – afferma il Maestro Maurizio Pelliegra – continuiamo così, su questa strada ricca di risultati e soddisfazioni”.

