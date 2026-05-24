Nuovo importante incarico all’ospedale “Maggiore” di Modica. Il dottor Guglielmo Piccione è stato nominato direttore della U.O.C. Cardiologia della struttura sanitaria modicana. L’incarico, della durata di cinque anni, è stato conferito al termine della procedura pubblica per titoli e colloquio, premiando un percorso professionale caratterizzato da competenza, esperienza e profondo radicamento nel territorio. La nomina […]
Necrologi: Aldo Arezzi
24 Mag 2026 20:16
Necrologi: Aldo Arezzi
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