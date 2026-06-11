Le zanzare non sono più soltanto un fastidio estivo, ma un potenziale rischio per la salute pubblica. In collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, vengono diffuse le nuove linee guida per la sorveglianza e la prevenzione del virus West Nile, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei cittadini e ridurre la proliferazione dei vettori. […]
Necrologi: Elena Lamanska
11 Giu 2026 08:45
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