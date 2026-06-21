Comiso tifa Franco Caruso: oggi la sfida alla leggendaria Pikes Peak in Colorado

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COMISO – È il grande giorno per Franco Caruso. Oggi, domenica 21 giugno 2026, il pilota comisano sarà protagonista della 104ª edizione della Pikes Peak International Hill Climb, una delle competizioni automobilistiche più affascinanti e difficili al mondo, conosciuta anche come la “Corsa tra le nuvole”.

Un appuntamento storico che vedrà Caruso confrontarsi con i migliori piloti internazionali lungo i 20 chilometri del percorso che si arrampica fino alla vetta del Pikes Peak, in Colorado, raggiungendo circa 4.300 metri di altitudine. Una gara estrema, caratterizzata da 156 curve, grandi variazioni di quota e condizioni che mettono a dura prova piloti e vetture.

Franco Caruso affronterà questa sfida al volante della sua Nova NP01 EMAP 3.0 Biturbo, portando sul tracciato americano tutta la sua esperienza, la passione per il motorsport e l’orgoglio di rappresentare Comiso e la Sicilia in una delle manifestazioni più celebri del panorama automobilistico mondiale. Caruso è stato tra l’altro più volte vincitore alla Monti Iblei nonché ex patrono del Comiso calcio

“La comunità comisana seguirà con grande entusiasmo questa straordinaria avventura sportiva, facendo il tifo per un atleta che negli anni ha saputo distinguersi per talento, determinazione e risultati importanti”, spiega Giovanni Assenza, assessore comunale allo sport di Comiso.

Per chi vorrà seguire la gara, sarà possibile assistere alla diretta della 104ª Pikes Peak International Hill Climb nella giornata di oggi, domenica 21 giugno, sul canale YouTube The RACER Channel. Il collegamento è previsto indicativamente a partire dalle 13.00 ora italiana. La gara sarà trasmessa anche attraverso i canali ufficiali di copertura della Pikes Peak e della rete RACER.

La diretta streaming è disponibile qui:

https://youtube.com/@racer.hq?si=pOcDYkG2i5FlJvDc

Per seguire invece i tempi aggiornati in tempo reale è disponibile il live timing ufficiale:

https://livetiming.net/ppihc/

Oggi Comiso e tutta l’area iblea saranno idealmente accanto a Franco Caruso, pronta a vivere insieme a lui una pagina speciale di sport e a vedere sventolare il nome della città su una delle montagne più leggendarie dell’automobilismo mondiale.

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