Emanato il decreto: 6 milioni di euro per le borse di studio degli specializzandi sanitari non medici negli atenei di Palermo, Catania e Messina.
Vittoria, 600mila euro dalla Regione per l’erba sintetica al Gianni Cosimo
21 Nov 2026 01:25
Lo stadio “Gianni Cosimo” di Vittoria avrà un campo in erba sintetica. La Regione siciliana ha stanziato 600.000 euro che saranno assegnati al comune e destinati all’ammodernamento del terreno di gioco del principale impianto sportivo cittadino. La delibera della giunta regionale presieduta da Renato Schifani ha stanziato questa somma, inserendola all’interno della legge 1 del 2026, cioè la legge di stabilità. L’articolo 59 prevede interventi specifici nei territori.
La richiesta di finanziamento era stata avanzata dal comune, ma aveva trovato il sostegno del deputato regionale Ignazio Abbate.
In precedenza, il comune aveva usufruito di altri 200.000 euro (come emendamento alla finanziaria regionale) che hanno consentito la realizzazione delle torri faro che consentiranno di disputare delle gare di calcio, o ospitare altre manifestazioni sportive o eventi di spettacolo anche nelle ore serali.
Leggi anche: Modica, 190mila euro per le nuove luci dello stadio Pietro Scollo: l’emendamento di Abbate
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata