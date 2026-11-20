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Pozzallo, al via la rotatoria sulla curva pericolosa della Modica-Pozzallo
20 Nov 2026 12:57
Partiti i lavori in via Rosario Livatino, nel tratto compreso tra il Cimitero e l’Hotel Nautico, in prossimità di una curva a 90 gradi da sempre considerata pericolosa. Il cantiere dovrebbe proseguire fino al 2 febbraio 2027.
POZZALLO – Un altro passo verso una viabilità più sicura. Sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria lungo la S.P. 45 Pozzallo-Modica, in via Rosario Livatino, nel tratto compreso tra il Cimitero comunale e l’Hotel Nautico, in prossimità di una curva a 90 gradi che da anni rappresenta una delle criticità della circolazione stradale.
Si tratta di un intervento atteso, soprattutto per chi percorre quotidianamente questa arteria in direzione Pozzallo. Un tratto che, per le sue caratteristiche, ha sempre richiesto particolare prudenza e che adesso sarà interessato da un’opera destinata a modificare la circolazione e, soprattutto, a imporre una maggiore moderazione della velocità.
Un’opera prevista dal Piano regolatore
La realizzazione della rotatoria non nasce da un’iniziativa dell’ultimo momento. L’intervento è infatti previsto dal vigente Piano regolatore generale e sarà realizzato dalla società Angelico Costruzioni S.r.l. a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi al Permesso di costruire n. 128/2014.
A confermare l’avanzamento dell’iter amministrativo ci sono anche gli atti del Comune. Il 13 marzo 2026, con la deliberazione di Giunta n. 62, l’amministrazione ha approvato un atto di indirizzo per lo spostamento della condotta idrica primaria presente in via Livatino, proprio in prossimità della rotatoria da realizzare.
Successivamente, il 29 aprile 2026, è stato affidato alla stessa Angelico Costruzioni S.r.l. l’intervento relativo allo spostamento della condotta idrica, per un importo di 33.000 euro. Un passaggio tecnico necessario per consentire la realizzazione dell’opera.
Cantiere fino al 2 febbraio 2027
Anche la viabilità è stata regolamentata attraverso un apposito provvedimento. L’ordinanza dirigenziale n. 269 del 16 novembre 2026 disciplina infatti la circolazione in via Rosario Livatino, ex S.P. Pozzallo-Modica, per consentire l’esecuzione dei lavori.
Il periodo indicato nell’ordinanza va dal 18 novembre 2026 al 2 febbraio 2027. Un arco temporale nel quale gli automobilisti dovranno prestare particolare attenzione alla segnaletica e alle eventuali modifiche alla circolazione legate alla presenza del cantiere.
La seconda rotatoria di via Livatino
Per Pozzallo non è la prima esperienza di questo genere lungo via Rosario Livatino. Circa vent’anni fa venne realizzata la rotatoria all’incrocio con viale Asia, un’opera che ha contribuito a rendere più sicuro un punto delicato della viabilità cittadina, evitando numerose situazioni di rischio.
Adesso si interviene in un altro tratto particolarmente sensibile, quello vicino all’Hotel Nautico, dove la presenza della curva a 90 gradi ha rappresentato per anni un motivo di preoccupazione per gli automobilisti.
Con questa seconda rotatoria si punta a migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza lungo un’arteria importante per i collegamenti tra Pozzallo e il territorio circostante.
Le rotatorie, se adeguatamente progettate e segnalate, rappresentano uno strumento efficace per moderare la velocità, ridurre i punti di conflitto tra i veicoli e rendere più ordinata la circolazione.
L’obiettivo è dunque quello di intervenire prima che si verifichino situazioni di pericolo, trasformando un tratto stradale particolarmente delicato in un punto più sicuro per automobilisti e motociclisti.
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