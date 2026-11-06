Dal decreto regionale da 160 milioni per 2.917 assunzioni nella sanità territoriale, all'Asp di Ragusa vanno 10,4 milioni. Intanto Schifani chiede la decadenza dei manager che non riportano i conti in equilibrio.
Pozzallo, al via i lavori sulla circonvallazione: 3,6 milioni e niente chiusure totali
06 Nov 2026 10:22
Hanno preso il via a Pozzallo, con la scarifica e la posa del nuovo asfalto, i lavori di rifacimento e messa in sicurezza della circonvallazione, il prolungamento dell’asse viario che porta all’agglomerato industriale Modica-Pozzallo.
L’opera vale complessivamente oltre 3,6 milioni di euro ed è finanziata dalla programmazione Coesione Italia 21-27. A sollecitarla, spiega una nota, è stato il presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’Ars, Ignazio Abbate, che parla di un intervento atteso da anni per eliminare le criticità di un’arteria su cui il traffico pesante è cresciuto dopo l’apertura del tratto autostradale fino a Modica e il potenziamento del porto di Pozzallo.
Sul fronte della viabilità, non ci sarà alcuna chiusura totale della strada. La circolazione sarà garantita con il senso unico alternato, per ridurre i disagi agli automobilisti e assicurare continuità alle attività commerciali e industriali della zona.
Il progetto approvato dall’Irsap prevede un recupero strutturale completo:
- nuovo manto stradale, con rimozione dei dissesti e asfalto ad alto spessore e ad elevata aderenza, per eliminare il rischio dell’effetto «asfalto a specchio» provocato dalle alte temperature e dal transito dei mezzi pesanti;
- sostituzione integrale delle barriere con guardrail metallici di nuova generazione;
- nuova segnaletica orizzontale e verticale ad alta rifrangenza;
- un nuovo varco di accesso alle aree ex Asi, di proprietà Irsap, che renderà accessibili lotti finora interclusi.
L’opera non solo snellirà il flusso del traffico pesante fuori dal centro urbano di Pozzallo, ma sarà anche un segnale di vicinanza alle imprese dell’agglomerato industriale.
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