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Pozzallo, al via i lavori sulla circonvallazione: 3,6 milioni e niente chiusure totali

Pozzallo, al via i lavori sulla circonvallazione: 3,6 milioni e niente chiusure totali

06 Nov 2026 10:22
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Hanno preso il via a Pozzallo, con la scarifica e la posa del nuovo asfalto, i lavori di rifacimento e messa in sicurezza della circonvallazione, il prolungamento dell’asse viario che porta all’agglomerato industriale Modica-Pozzallo.

L’opera vale complessivamente oltre 3,6 milioni di euro ed è finanziata dalla programmazione Coesione Italia 21-27. A sollecitarla, spiega una nota, è stato il presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’Ars, Ignazio Abbate, che parla di un intervento atteso da anni per eliminare le criticità di un’arteria su cui il traffico pesante è cresciuto dopo l’apertura del tratto autostradale fino a Modica e il potenziamento del porto di Pozzallo.

Sul fronte della viabilità, non ci sarà alcuna chiusura totale della strada. La circolazione sarà garantita con il senso unico alternato, per ridurre i disagi agli automobilisti e assicurare continuità alle attività commerciali e industriali della zona.

Il progetto approvato dall’Irsap prevede un recupero strutturale completo:

  • nuovo manto stradale, con rimozione dei dissesti e asfalto ad alto spessore e ad elevata aderenza, per eliminare il rischio dell’effetto «asfalto a specchio» provocato dalle alte temperature e dal transito dei mezzi pesanti;
  • sostituzione integrale delle barriere con guardrail metallici di nuova generazione;
  • nuova segnaletica orizzontale e verticale ad alta rifrangenza;
  • un nuovo varco di accesso alle aree ex Asi, di proprietà Irsap, che renderà accessibili lotti finora interclusi.

L’opera non solo snellirà il flusso del traffico pesante fuori dal centro urbano di Pozzallo, ma sarà anche un segnale di vicinanza alle imprese dell’agglomerato industriale.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.