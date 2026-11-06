Cava d’Aliga, la spiaggia invasa dalle alghe dopo le mareggiate: rimuoverle o no?

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Cumuli di alghe che coprono anche i tratti a scogliera a chiusura, a est e a ovest, della spiaggia. Si presenta così la “conca sabbiosa” di Cava d’Aliga, dove il fenomeno dello spiaggiamento massiccio di alghe ha improvvisamente invaso l’arenile. È stata la persistente presenza del violento moto ondoso dei giorni scorsi a portare sulla terraferma la gran quantità di alghe, che vanno in putrefazione prima e in essiccazione dopo.

Alghe che non parlano di “mare malato” ma di un ecosistema marino sano e ricco di ossigeno. Un fenomeno molto presente nel Mar Mediterraneo, dove le vecchie foglie di posidonia si staccano dalla pianta marina disperdendosi nell’acqua. È un fenomeno che si presenta puntualmente nei mesi autunnali e invernali con le mareggiate.

Se si tralascia l’immagine che colpisce l’occhio umano, quella cioè di uno stato di sporcizia che danneggia visivamente una spiaggia, si coglie l’importanza della massa di alghe sulla spiaggia. Gli esperti e gli studiosi parlano di garanzia per l’ambiente: dai cumuli di alghe deriverebbe la salvaguardia di una spiaggia, con il mantenimento in essa della sabbia che altrimenti verrebbe inghiottita dal moto ondoso del mare e perderebbe le sue reali dimensioni.

Nella spiaggia di Cava d’Aliga, per la sua conformazione a conchiglia, periodicamente lo spiaggiamento si presenta come fenomeno a sorpresa, limitando le passeggiate sull’arenile che durante l’intero arco dell’anno gli appassionati amano fare. E il Comune, qual è il suo compito? O le rimuove, seguendo le direttive della normativa in materia di smaltimento, o le lascia in loco, aspettando che la grande quantità di alghe che si è accumulata in questi giorni nella spiaggia cavadalgese venga inghiottita dal mare.

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