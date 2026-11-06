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Pozzallo, al via il Tavolo sulla sicurezza: i sindaci cercano una linea comune

Pozzallo, al via il Tavolo sulla sicurezza: i sindaci cercano una linea comune

06 Nov 2026 11:11
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A Pozzallo il Tavolo tecnico per la sicurezza integrata comincia a lavorare. Ieri, nel Palazzo comunale, il sindaco Roberto Ammatuna ha convocato i componenti, nominati con delibera di giunta del 27 ottobre 2026, per la firma dell’atto di accettazione dell’incarico. È un passo che segue la nascita del Patto per la sicurezza e l’inclusione.

Alla riunione hanno firmato Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio; Emanuela Russo, presidente dell’associazione «La Stele di Rosetta – autismo e altre meraviglie»; Emilia Pluchinotta, comandante della Polizia locale di Pozzallo; Filippo Frasca, segretario generale del Mosis.

Nel primo incontro il Tavolo ha sottolineato la necessità di promuovere una sinergia tra i sindaci della provincia, per definire una linea d’azione comune sulle richieste da rivolgere alle autorità di pubblica sicurezza, in particolare al Ministero dell’Interno.

Il percorso è in parte già avviato: il sindaco di Pozzallo, insieme ai colleghi di Modica, Scicli e Ispica, ha chiesto al presidente del Libero Consorzio di convocare una conferenza di tutti i 12 sindaci della provincia. L’esperienza del Tavolo sarà poi illustrata da Ammatuna, in veste di relatore, alla conferenza programmatica del 21 novembre 2026 a Vittoria, organizzata dal Mosis.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.