Dal decreto regionale da 160 milioni per 2.917 assunzioni nella sanità territoriale, all'Asp di Ragusa vanno 10,4 milioni. Intanto Schifani chiede la decadenza dei manager che non riportano i conti in equilibrio.
Pozzallo, al via il Tavolo sulla sicurezza: i sindaci cercano una linea comune
06 Nov 2026 11:11
A Pozzallo il Tavolo tecnico per la sicurezza integrata comincia a lavorare. Ieri, nel Palazzo comunale, il sindaco Roberto Ammatuna ha convocato i componenti, nominati con delibera di giunta del 27 ottobre 2026, per la firma dell’atto di accettazione dell’incarico. È un passo che segue la nascita del Patto per la sicurezza e l’inclusione.
Alla riunione hanno firmato Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio; Emanuela Russo, presidente dell’associazione «La Stele di Rosetta – autismo e altre meraviglie»; Emilia Pluchinotta, comandante della Polizia locale di Pozzallo; Filippo Frasca, segretario generale del Mosis.
Nel primo incontro il Tavolo ha sottolineato la necessità di promuovere una sinergia tra i sindaci della provincia, per definire una linea d’azione comune sulle richieste da rivolgere alle autorità di pubblica sicurezza, in particolare al Ministero dell’Interno.
Il percorso è in parte già avviato: il sindaco di Pozzallo, insieme ai colleghi di Modica, Scicli e Ispica, ha chiesto al presidente del Libero Consorzio di convocare una conferenza di tutti i 12 sindaci della provincia. L’esperienza del Tavolo sarà poi illustrata da Ammatuna, in veste di relatore, alla conferenza programmatica del 21 novembre 2026 a Vittoria, organizzata dal Mosis.
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