Dal decreto regionale da 160 milioni per 2.917 assunzioni nella sanità territoriale, all'Asp di Ragusa vanno 10,4 milioni. Intanto Schifani chiede la decadenza dei manager che non riportano i conti in equilibrio.
Ragusa, nasce la Sabaoth Church: domenica si presenta la nuova chiesa pentecostale
06 Nov 2026 11:08
Nasce a Ragusa la Sabaoth Church, una chiesa evangelica pentecostale. Nel comune capoluogo sorge una nuova comunità legata all’esperienza spirituale della pastora brasiliana Roselen Boerner Faccio, che l’ha fondata a Milano nel 1994. La comunità di Ragusa sarà guidata dai pastori Beniamino Di Franco e Stefania Brullo, attuali responsabili della chiesa Sabaoth di Vittoria.
In Sicilia la Sabaoth Church è presente con le sedi di Palermo, Catania, Gela, Vittoria, Santa Margherita di Belice, Bagheria, Trapani, Siracusa, Aragona e con la missione di Sciacca. A Vittoria la sede è stata inaugurata tre anni fa.
La nuova comunità di Ragusa si presenterà ufficialmente alla città domenica 8 novembre, alle 18,30, nella sala convegni dell’Hotel Mediterraneo Palace, in via Roma. L’hotel ospiterà, in via temporanea, la nuova comunità pentecostale. Per l’inaugurazione sarà presente il pastore Gaetano Mezzasalma, che guida la chiesa di Gela insieme a Fiorella Gitana.
Il culto domenicale, denominato Gospel, si terrà a Ragusa tutte le domeniche alle 18,30. Nella sede di Vittoria, in via Pietro Palma 1, il gospel si terrà la domenica alle 10,30.
Leggi anche: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2025: incontri a Vittoria e Ragusa
© Riproduzione riservata