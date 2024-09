Una nuova chiesa pentecostale a Vittoria: inaugurata la sede di Sabaoth

Una nuova chiesa pentecostale a Vittoria. Si chiama Sabaoth ed ha inaugurato la propria sede mercoledì 11 settembre, in via Pietro Palmi.

La muova chiesa sabaoth è arrivata a Vittoria un anno e mezzo fa, con una sede provvisoria nel centro della città. A guidare il nuovo percorso una giovane coppia Beniamino Di Franco e Stefania Brullo, che presto saranno nominati “pastori” della nuova chiesa vittoriese

A fare da supervisore e ha guidare la nascita della nuova realtà ecclesiale è stata la chiesa Sabaoth di Gela, guidata dalla pastora Fiorella Gitana e dal marito Gaetano Mezzasalma.

La chiesa pentecostale “Sabaoth” di Vittoria nasce dunque dalla “chiesa madre” di Gela, che ha seguito e accompagnato questo percorso di crescita.

Sabaoth è una realtà nata 25 anni fa a Milano, per iniziativa della pastora Roselen, di origini brasiliane. Oggi è diffusa con circa 50 chiese e missioni in tutta Italia e altre in varie parti del mondo.

In Sicilia sono presenti le chiese Sabaoth di Palermo, Catania e Gela. Ora si aggiunge la nuova chiesa di Vittoria.

Per la giornata inaugurale erano presenti, oltre ai membri della chiesa, anche i rappresentanti della chiesa pentecostale “Parola della Grazia”, della chiesa cristiana Avventista di Ragusa e Acate, della Comunità luterana di Sicilia, della chiesa cattolica.



