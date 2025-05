Sicurezza a Scicli: perquisizioni a tappeto con più attenzione dei carabinieri in centro storico

C’è una “ricetta”, quella delle perquisizioni, che è sempre, nei modi e nei tempi, utile a scovare i delinquenti. Ed i suoi “ingredienti” sono più di uno. A Scicli le forze dell’ordine stanno testando questa ricetta. E nei risultati qualcosa arriva. Conoscenza del territorio e delle persone con una mappatura che porta di filato ai luoghi ed agli individui da cercare e da controllare; ma anche “fiato sul collo” se non per fermare almeno per condizionare chi avrebbe intenzione di delinquere mettendo sotto scacco un territorio. E’ quanto sta succedendo nella città di Montalbano dove i furti da mesi hanno compromesso la sicurezza e preoccupato la popolazione.

Il ritrovamento in pieno centro storico, al quartiere San Giuseppe, di un carico di refurtiva la dice lunga su dove cercare.

Non farsi condurre verso le periferie, verso le zone rurali. Chi delinque lo fa anche fra le mura di casa, nei propri domicili. E così è accaduto appena due giorni fa quando i carabinieri hanno scovato persone e refurtiva in pieno centro storico denunciando un cittadino albanese per ricettazione. Al quartiere San Giuseppe, in una delle vie abitate e vissute da persone, da famiglie. Due tranquille abitazioni erano il luogo dove sostava gran parte del bottino di lusso rubato la scorsa settimana in una villa in contrada “Cudiano” alla lontana periferia di Donnalucata dove famiglie del nord e di paesi esteri hanno comprato dimora scegliendole come loro “buen retiro”.

Le perquisizioni potrebbero portare a scoprire anche dove sarebbe finita la refurtiva portata via dal supermercato sito in via San Giuseppe che era stato depredato di cibo di ogni genere appena pochi giorni prima. Chissà se la refurtiva non sia rimasta in loco ed utilizzata dai presunti malviventi per cibarsi e farsi una bella abbuffata. I carabinieri, con i loro servizi notturni e diurni, non tralasciano nessun particolare per venire a capo di queste attività predatorie. Scicli chiede sicurezza e la risposta, con presenza ed attivismo investigativo, si vede ed il sindaco Mario Marino ha espresso parole di apprezzamento all’operazione dei carabinieri.

