Una bambina ferita in un incidente nello Sciclitano: corsa d’urgenza fino a Catania

Una bambina di 7 anni è stasta ricoverata in condizioni serie all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto lungo la fascia costiera tra Donnalucata e Cava d’Aliga, nel territorio di Scicli.

Il sinistro si è verificato ieri, quando l’automobile su cui viaggiava la piccola insieme alla famiglia è uscita autonomamente di strada per cause ancora in corso di accertamento. Secondo quanto riporta il Quotidioano di Ragusa, il veicolo è finito fuori dalla carreggiata lungo la litoranea che collega le due frazioni marinare, in un tratto molto frequentato soprattutto nelle ore diurne.

Ad avere la peggio è stata la bambina, che ha riportato un serio trauma cranio-facciale a seguito del violento impatto. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente prima di disporre il trasferimento urgente.

La minore è stata trasportata inizialmente all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dove i sanitari hanno provveduto a stabilizzarne le condizioni e a effettuare i primi accertamenti diagnostici. Vista la complessità del quadro clinico, i medici hanno successivamente disposto il trasferimento in elisoccorso o con ambulanza medicalizzata verso il centro specializzato di Catania.

Nel pomeriggio di ieri la bambina è giunta all’ospedale Cannizzaro, struttura di riferimento per i traumi pediatrici complessi, dove è attualmente ricoverata. La prognosi resta riservata e l’équipe medica sta monitorando costantemente l’evoluzione delle sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’uscita di strada. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

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