Screening oncologici itineranti: torna “Salute a Bordo” nei comuni della provincia

Riparte martedì 7 aprile “Salute a Bordo”, la campagna itinerante di screening promossa dall’ASP di Ragusa con l’obiettivo di avvicinare i servizi di prevenzione ai cittadini dei dodici comuni iblei.

Dopo il successo registrato lo scorso dicembre, l’iniziativa torna sulle strade del territorio con un motorhome attrezzato che porterà informazione, esami e servizi direttamente nelle piazze, rendendo la prevenzione più accessibile e concreta.

Prima tappa a Monterosso Almo, poi Giarratana e Chiaramonte Gulfi

Il tour partirà da Monterosso Almo, dove il mezzo sanitario resterà da martedì 7 a sabato 11 aprile in piazza San Giovanni, con orari dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Successivamente, “Salute a Bordo” farà tappa a Giarratana dal 13 al 19 aprile e a Chiaramonte Gulfi dal 20 al 26 aprile, coinvolgendo progressivamente tutto il territorio provinciale.

Screening gratuiti e informazione a bordo

All’interno del motorhome sarà possibile effettuare esami mammografici, ritirare le provette per il test del sangue occulto nelle feci – fondamentale per la prevenzione del tumore del colon-retto – e ricevere informazioni sui programmi di screening oncologico attivi.

Un’opportunità concreta per i cittadini, che potranno accedere a controlli fondamentali senza doversi spostare, contribuendo così alla diagnosi precoce e all’efficacia delle cure.

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