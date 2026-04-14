Dalla prevenzione alla paralisi. È su questo corto circuito che si accende lo scontro sulla sanità in provincia di Ragusa, dopo la denuncia durissima lanciata dal comitato Articolo 32, che chiede la rimozione immediata dei vertici dell’azienda sanitaria. Al centro del caso, una vicenda che mette in discussione l’efficacia stessa dei programmi di screening. L’ASP […]
In cammino verso Santiago: Antonio Giannone avanza verso la lunga meta
14 Apr 2026 12:30
“Alla vista di Paestum mi sono sentito ad Agrigento” è stato il commento del giovane sciclitano in cammino a piedi verso Santiago di Compostela dove dovrebbe arrivare nel prossimo mese di agosto. Nel suo viaggio procede lentamente toccando diverse realtà fra natura, cultura e gastronomia. Dopo Santa Maria di Castellabate dove ha trascorso la notte in tenda e dove si è svegliato cullato dal silenzio, dal lento sciabordio delle onde del mare e dalla giornata dal cielo limpido di un prezioso azzurro, Antonio Giannone si è incamminato verso Agropoli, in un percorso fatto di strada sterrata ed un po’ di fango. Alla vista dei templi di Paestum si è sentito come essere a casa, nella sua terra di Sicilia con i templi di Agrigento. Uno spettacolo, quello di Paestum, che il giovane camminatore ha ammirato sia di giorno che di notte fra storia millenaria e fascino. Non è mancato, nel suo 26° giorno di cammino, l’incontro con le realtà economiche del territorio. Ha incontrato un giovane, Stefano, con le sue bufale e le succulenti mozzarelle prodotte dalla sua famiglia. “Stefano mi ha portato nella sua casa facendomi vedere non solo l’allevamento delle bufale ma anche assaggiare delle buone mozzarelle di bufala – racconta Antonino Giannone – insieme, dopo una calda accoglienza che mi ha fatto sentire in famiglia mi sono trovato con lui ad ammirare i templi di Paestum nel cuore della notte in una suggestiva immagine che non facilmente dimenticherò pensando ai loro tremila anni di vita. Grazie Stefano e grazie alla tua famiglia”.
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