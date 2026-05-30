Marina di Ragusa e Malta fanno squadra: nasce l’Alleanza Mediterranea del Turismo

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Oltre quaranta operatori del settore a bordo del Ragusa Express per costruire una strategia comune tra Sicilia e Malta. Obiettivo: destagionalizzare, attrarre nuovi flussi e trasformare Marina di Ragusa in un hub turistico del Mediterraneo.

Un ponte sul mare che da semplice collegamento marittimo punta a diventare un vero e proprio corridoio di sviluppo turistico, economico e culturale tra Sicilia e Malta. È questa la visione emersa dall’incontro che si è svolto a bordo del Ragusa Express, la nave che collega Marina di Ragusa all’arcipelago maltese, e che ha visto la partecipazione di oltre quaranta operatori del comparto turistico provenienti da entrambe le sponde del Canale di Sicilia.

L’iniziativa, promossa dal consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro, ha riunito attorno allo stesso tavolo rappresentanti delle strutture ricettive, tour operator, agenzie di viaggio, associazioni di categoria, imprenditori dell’accoglienza e protagonisti della filiera turistica, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso capace di superare la frammentazione dell’offerta e costruire una strategia comune di promozione territoriale.

Tra i partecipanti figuravano, tra gli altri, Gianluca Vassallo, CEO di Ragusa Express, Matteo Morino, General Manager di Mangia’s, e Salvatore Zocco, direttore del Porto Turistico di Marina di Ragusa, insieme a rappresentanti di alberghi, villaggi turistici, B&B, alberghi diffusi e operatori specializzati nell’incoming.

Al centro del confronto la necessità di creare una cabina di regia permanente tra pubblico e privato, capace di coordinare le azioni di marketing territoriale e valorizzare il potenziale dell’asse turistico Marina di Ragusa-Malta.

«Le grandi opportunità non arrivano per caso, ma nascono dalla capacità di fare sistema», ha sottolineato Gaetano Mauro, evidenziando come per la prima volta si sia riusciti a mettere attorno allo stesso tavolo il management del Ragusa Express e gli operatori turistici del territorio. Un passaggio che, secondo il consigliere comunale, rappresenta il punto di partenza per costruire alleanze strategiche e progetti condivisi.

L’idea è quella di passare da una logica di semplice promozione a una vera costruzione di destinazione. «Dobbiamo smettere di pensare al turista come a un visitatore occasionale e iniziare a considerarlo un viaggiatore da accompagnare lungo un’esperienza completa, autentica e coordinata», ha spiegato Mauro.

Particolarmente significativo anche l’intervento di Salvatore Zocco, direttore del Porto Turistico di Marina di Ragusa, che ha fotografato un momento particolarmente favorevole per il territorio. Le richieste stanno infatti superando la disponibilità ricettiva, segnale di una crescente attrattività della destinazione. Un dato positivo che però, secondo Zocco, deve trasformarsi in uno stimolo per programmare il futuro e lavorare alla destagionalizzazione dei flussi.

«L’overbooking che stiamo registrando dimostra la forza del nostro territorio, ma non può rappresentare un punto di arrivo. Dobbiamo costruire un modello turistico capace di generare opportunità durante tutto l’anno», ha affermato, sottolineando la disponibilità degli operatori locali a collaborare per creare un’offerta integrata e competitiva nel panorama mediterraneo.

Sulla stessa lunghezza d’onda Gianluca Vassallo, CEO di Ragusa Express, che ha evidenziato i risultati incoraggianti registrati dal collegamento marittimo nel suo primo anno di attività. Numeri che, secondo il manager, confermano la validità della scommessa e le potenzialità di una collaborazione stabile tra Malta e la fascia costiera iblea.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi strategici come il turismo organizzato, l’incoming internazionale, la promozione congiunta dei territori, la creazione di pacchetti integrati Sicilia-Malta, il turismo congressuale e l’attrazione di nuovi investimenti.

Un confronto che ha tracciato le basi di quella che è stata definita l’“Alleanza Mediterranea del Turismo”, un progetto che guarda oltre i confini locali e che punta a fare di Marina di Ragusa una piattaforma privilegiata di connessione tra Europa e Mediterraneo.

La rotta è stata indicata. Adesso la sfida sarà trasformare la visione in progettualità concreta, affinché il mare che separa Sicilia e Malta diventi sempre più uno spazio di incontro, crescita e sviluppo condiviso.

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