Il mondo della cultura iblea in lutto: addio al professor Federico Guastella, intellettuale e custode della memoria siciliana

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La cultura iblea perde una delle sue figure più autorevoli e apprezzate. È morto all’età di 82 anni il professor Federico Guastella, dirigente scolastico, pedagogista, saggista e raffinato studioso della storia e della letteratura siciliana. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo della scuola, della ricerca e della cultura dell’intera provincia di Ragusa.

A ricordarlo con parole di grande stima è stato il professore Uccio Barone: «Con dolore apprendo della scomparsa di Federico Guastella, dirigente scolastico e pedagogista, intellettuale colto e fino all’ultimo impegnato nella ricerca letteraria. Tanti e sempre utili i suoi libri, ampi e liberi da ipoteche ideologiche i suoi orizzonti umanistici. La provincia di Ragusa perde una risorsa culturale importante».

Parole che sintetizzano perfettamente il profilo di un uomo che ha dedicato la propria esistenza allo studio, all’insegnamento e alla diffusione del sapere. Guastella è stato un punto di riferimento per generazioni di studenti e docenti, distinguendosi non solo come dirigente scolastico ma anche come formatore impegnato nei corsi di aggiornamento destinati agli insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia.

La sua vasta produzione letteraria testimonia una curiosità intellettuale inesauribile. Saggista rigoroso e ricercatore attento, ha spaziato dalla narrativa alla poesia, dalla pedagogia alla critica letteraria, con una particolare attenzione agli autori siciliani e alla storia del territorio ibleo.

Tra le sue opere più significative figurano “Chiaramonte Gulfi – La mia diceria”, intenso viaggio tra memoria personale e collettiva, “Colapesce”, scritto con finalità pedagogiche ed educative, e numerosi saggi dedicati a grandi protagonisti della cultura italiana e siciliana come Andrea Camilleri, Gesualdo Bufalino, Ignazio Buttitta, Danilo Dolci, Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia.

Negli ultimi anni aveva approfondito anche temi storici e sociali legati al territorio ragusano, pubblicando lavori come “Alle radici della Massoneria Iblea”, “Sicilia. Luoghi e scrittura” e il recente “Il miele dolceamaro degli Iblei”, volume che rappresenta un prezioso contributo alla conoscenza storico-letteraria della provincia di Ragusa.

Studioso appassionato, autore premiato in numerosi concorsi letterari e collaboratore di riviste specializzate, Federico Guastella ha saputo coniugare il rigore della ricerca con una straordinaria capacità divulgativa, rendendo accessibili temi complessi e contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale della Sicilia.

Lascia la moglie e tre figli. I funerali saranno celebrati domani alle ore 9.15 nella chiesa della Sacra Famiglia. Successivamente la salma sarà trasferita nel cimitero di Chiaramonte Gulfi, la comunità alla quale era profondamente legato.

Con la scomparsa del professor Federico Guastella, la provincia di Ragusa perde uno studioso di grande valore, un uomo di cultura autentico e una voce autorevole che ha saputo raccontare e custodire l’identità della Sicilia e degli Iblei.

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